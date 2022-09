Eugenia Tobal explora en un libro cómo ser madre después de los 40

“Dos meses después del nacimiento de Ema (14 de diciembre de 2019), mi madre murió, así que mi soñada y flamante maternidad coincidió con un duelo que en este momento presiento eterno”. Así comienza el libro, publicado por Vergara, que comenzó a gestarse durante las largas conversaciones que mantenía Eugenia con Ofelia, su madre, a quien se le detectó un cáncer antes de que su hija quedara embarazada. “Mi mamá era muy canchera con su rol de madre, conversábamos sobre ese lado B de la maternidad, de todo lo que conlleva la maternidad, de todo lo que sabemos o nos dicen o imaginamos y después es otra cosa, o en la práctica no sucede, termina siendo de otra manera”, describió la actriz que fue madre a los 44 años.

AM Eugenia Tobal feria del libro (1).JPG La actriz Eugenia Tobal estuvo en la Feria Internacional del Libro de Neuquén presentando su primer libro "Esa nueva piel".

Por otra parte, consideró que es un libro que explora ese universo que es la maternidad, y lo hace desde su propia experiencia pero también le da lugar a las voces de los profesionales de la salud y de otras mujeres "que llegaron a ser madres de diferentes maneras”.

A los 36 años, la actriz sufrió la perdida de su embarazo que esperaba con el actor Nicolás Cabré. Más tarde decidió congelar sus óvulos. Un tiempo después se enamoró de Francisco García Ibar y decidieron ser padres. El embarazo tardó en llegar y no fue sencillo porque se le detectó una trombofilia adquirida y con ese diagnóstico comenzó a hacer un tratamiento para quedar embarazada. Por la trombofilia, una enfermedad en que se forman coágulos y dificulta el crecimiento del feto, todos los días tenía que pincharse. Mientras tanto, su madre, seguía con su tratamiento contra el cáncer.

“En el libro hablo de la técnica del tratamiento, de la crío preservación, sobre todo para aquellas mujeres que realmente quieren postergar la maternidad”, señaló. "El libro habla de una mujer que es madre después de los 40 años, por lo tanto rompe los tabúes y los mitos”, agregó. “La maternidad no es perfecta cuando uno está en un proceso de búsqueda y no logra quedar embarazada, y el tono que encontré para hablar de eso es de esperanza, que la mujer sienta que sí se puede ser madre después de los 40. Existen los tratamientos que no es tan fácil pero si te rodeas de buenos profesionales que también están en el libro porque mi idea era hacer un libro de servicio".

AM Eugenia Tobal feria del libro (5).JPG "El libro es el mejor homenaje que puedo brindarles a mi madre y a mi hija, reunirlas en este prolongando encuentro entre las tres, escribiendo nuestro linaje con palabras que van a permanecer en el tiempo”, explicó Eugenia Tobal, autora de "Esa nueva piel".

Afirmó que un tratamiento se hace sola pero la mujer tiene que contar con un entorno. “Hablo de que la mujer conforme una tribu. Una tendría que encargarse de armar esa tribu para que tenga la contención, la compañía, elijas ser madre acompañada o no acompañada, de la forma que quiera, pero está bueno tener un lazo de contención", describió.

Tobal escribió el libro cuando Ema cumplió un año, y piensa que cuando crezca ella podrá saber cómo era su abuela: "arranco el libro hablando sobre mi madre pero no es un libro sobre ella, aunque está presente todo el tiempo; es un libro sobre mi maternidad y el recorrido que hay de la maternidad después de los 40".

La actriz que integra el elenco de "Diario de un gigoló", la serie de Sebastián Ortega estrenada recientemente que es un exito en too el mundo, confesó que en esta nueva etapa de su vida se descubrió como una madre “mucho mas relajada de lo que pensaba". "Creo que estoy tratando de lograr la mejor versión siempre pensando que mi madre esta orgullosa de mi, seguro que sí, y además corrigiendo y mejorando las cosas que creo van a ser positivas para mi hija”, expresó.

“Es un libro generoso, honesto, escrito con el corazón, y mi madre fue una inspiración. Ella me decía que iba a ser un best seller, veremos si tiene razón. Básicamente fue lanzarlo al universo y que ayude a otras mujeres", concluyó.