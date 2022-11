Europa pone los ojos en Neuquén y exige previsibilidad a la política local

En los próximos cuatro años la cooperativa CALF invertirá en obras la friolera de 10 mil millones de pesos. Solo este año, según un informe del presidente, Darío Lucca, se invirtieron cerca de mil millones en obras de distribución. Para el año venidero se prevé una inversión de 210 millones de pesos para reforzar la construcción de salas de sepelios. También se habilitará una oficina y un vacunatorio móvil. Lo de CALF vale de ejemplo para entender el ritmo de crecimiento de la capital provincial y las exigencias del momento.

En los últimos años, Neuquén se ubicó como el motor y combustible del 50% de la energía de los hogares, la industria, el transporte y el campo de nuestro país. Si las actuales autoridades económicas le encuentran la vuelta a las restricciones a las importaciones que amenaza con paralizar la actividad en Vaca Muerta, Neuquén se convertirá en la llave parala solución macroeconómica del país. Este ultimo aspecto fue analizado por el ministro de economía, Sergio Massa, junto al ex gobernador de la provincia Jorge Sapag. El encuentro se desarrolló en el despacho del ministro, en Buenos Aires, hace una semana atrás.

Massa y Sapag en tándem

Durante la reunión el ex mandatario neuquino tuvo acceso a las opciones que Massa trabaja y analiza junto a su equipo de asesores para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta. El anuncio es inminente. Beneficiaría a Vaca Muerta y al sector minero nacional, aquejado también por una situación similar a la que atraviesa el sector petrolero.

massa-2.jpg

El encuentro Sapag-Massa se originó una semana antes al desembarco de los embajadores de los países miembros de la Unión Europea a Neuquén. Coincidencia o no, algo similar sucedió cuando el recientemente designado ministro de Economía visitó la provincia, durante la Expo Oil and gas que se llevó a cabo en la capital neuquina, antes de hacer su viaje de presentación a Estados Unidos haciendo epicentro en Washington, Nueva York y Houston, capital internacional de la energía.

Pareciera ser que, en vísperas de visitas ilustres interesadas en Vaca Muerta, el ministro de Economía y su asesor “ad honorem” pasan revista a los temas de interés y dejan allanado el camino para encaminar gestiones que posibiliten la cristalización de nuevos proyectos en la provincia.

Europa y el gas de Vaca Muerta

Los embajadores estuvieron en Neuquén por espacio de tres días y dejaron la firme convicción de avanzar en las negociaciones que posibiliten contar con el gas neuquino en territorio europeo en un plazo no mayor a los próximos 36 meses. La guerra entre Rusia y Ucrania es el factor principalísimo por el cual Europa ve a Neuquén como fuente de provisión de gas que cumpliría con las exigencias y la rigurosidad en el cumplimiento de los tiempos comprometidos.

reunion gutierrez embajadores union europea

“Necesitan flujo constante y seguridad en el cumplimiento de las entregas. Quedaron muy traumados e indefensos desde que se desató la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos ven como una alternativa muy seria”, comentó a este cronista uno de los ministros que mantuvo reuniones con cada uno de los visitantes europeos.

“Nosotros hicimos nuestra parte. Ahora la pelota la tiene Nación que debe acelerar los tiempos para que se firmen los acuerdos marcos necesarios para que podamos comenzar a trabajar en todo lo conversado durante las reuniones mantenidas esta semana”, concluyo el ministro neuquino.

Chihuidos I con acento alemán

Uno de los proyectos que también fueron abordados de manera indiscreta por emisarios europeos y el gobierno neuquino es el de la represa multipropósito Chihuido I. Durante la permanencia en Neuquén, el embajador alemán, Ulrich Sante, se subió a un helicóptero y habría sobrevolado la zona en donde se localizará la futura represa hidroeléctrica. La actividad no figuraba en la agenda oficial, así como una reunión, no fue confirmada su concreción, con un grupo empresario argentino protagonista de la última licitación del proyecto multipropósito neuquino.

Chihuido Entre 1965 y 1967 se hicieron los primeros estudios de suelo para la construcción de Chihuido. El primer proyecto se presentó en 1977. Hoy, la construcción de la presa está en manos de China.

Si Nación cumpliera con su parte y posibilitara, en un tiempo prudencial, la firma de los acuerdos marcos necesarios para que Europa se convierta en comprador principal del gas neuquino, los ingresos por exportación al tesoro nacional y provincial, podrían llegar a triplicarse. Al menos es la primera conclusión a la que arribaron esta semana algunos analistas que siguieron de cerca las gestiones de los comisionados de la Unión Europea en Neuquén.

Como ya ocurriera en dos o tres oportunidades en las ultimas 4 décadas, Neuquén vuelve a estar en la escena nacional por su potencial energético y esta ante una oportunidad histórica en cuanto al aprovechamiento y explotación del recurso gasífero.

La lección de Sergio

Esta semana en su única aparición en un medio televisivo, el ministro de Economía, Sergio Massa explicó las prioridades que tiene para el futuro mediano y de largo plazo. Descartó “entreverarse” en discusiones políticas planteadas por la oposición y también desde algunos sectores “discordantes” que integran el gobierno nacional.

Habló de la necesidad de entender la gravedad de la situación económica y social por la que atraviesa nuestro país, entendiéndola como una responsabilidad colectiva de la dirigencia política de nuestro país. También dejo un claro mensaje de compromiso con la solución de cada uno de los problemas que demanda la economía y que es su compromiso frente a lo que esta demandando la sociedad argentina.

Fue la primera incursión del ministro en un medio masivo y dejó muy claro por donde pasarán sus próximos 100 días al frente del ministerio de economía. Le habló a la ciudadanía, pero también fue un claro mensaje a la dirigencia política y a los inversores extranjeros.

massa raverta anuncio movilidad

El gobierno nacional tiene en Massa al dirigente capaz de sacarlo de la incertidumbre que lo rodea. Dependerá del presidente Alberto Fernández y su Vice, Cristina Kirchner, si lo dejan avanzar o le sueltan la mano, como lo hicieron antes con otros funcionarios.

Son atractivos y oportunos los postulados de Massa para entender lo que se avecina en la provincia de Neuquén.

Ordenados antes de Qatar

La última semana previa al mundial encontrará a los distintos partidos políticos y sus dirigentes revisando sus estrategias y analizando que hacer frente a sus oponentes cuando finalice la cita futbolística en Qatar.

El MPN cierra el año, este lunes, con la grilla de candidatos completa. Las internas realizadas este domingo son el último capítulo del proceso político interno que le sirvió para medir caudal propio y generar musculo en el candidato a gobernador, Marcos Koopmann. De ahora en mas la tarea estará orientada a sanar las heridas que pudieran quedar entre los que hubieran perdido las elecciones en cada localidad.

En el PJ, su máximo dirigente, Darío Martínez estira los plazos de cualquier pronunciamiento. Ha dicho a sus más estrechos colaboradores que nos es momento para tomar decisiones. Que las conversaciones con los distintos sectores políticos deben continuar pero que “el peronismo no tomará ninguna decisión, sin tener presente la fecha en la que se realizarán las próximas elecciones provinciales”.

Darío Martínez Las Lajas

La pausa de Darío

Martínez entiende que hay muchos dirigentes del peronismo y también de otros espacios políticos, incluidos los sectores de Ramón Rioseco y de Rolando Figueroa que pretenden “apurar” las decisiones dentro del peronismo.

La estrategia del ex secretario de energía de Nación es dejar que el tiempo pase y sentarse a negociar cuando “baje la espuma de tanto candidato autodenominado como el más preferido de los neuquinos”. Incluso no descartan una candidatura a gobernador de Martínez en dupla con la actual legisladora nacional, Tanya Bertoldi.

Oscar a fondo con Ramón

Desde el sector del senador nacional Oscar Parrilli apuran los tiempos y empujan el carro peronista en favor del cutralquense, Ramón Rioseco. Sin el aval de las autoridades partidarias, el kirchnerismo trabaja en la convocatoria de un encuentro de la militancia a realizarse en Cutral Co. Es el que habían imaginado en Zapala pero que por pedido de algunos dirigentes había sido suspendido. La relación entre parrillistas y el sector de Martínez no estaría atravesando su mejor momento. No hay confirmación concreta de lo dicho anteriormente, pero los gestos y acciones parecen confirmar las presunciones.

tanya bertoldi dario martinez frente de todos Claudio Espinoza

Tanya Bertoldi hizo saber su enojo por su posible candidatura a vicegobernadora sin haber sido consultada. Martínez realzó los quilates de su “comadre” y socia política advirtiendo que es una excelente candidata a vicegobernadora que puede ser compañera de formula de Rioseco, de Rolando Figueroa y también suya, en el caso de que decida presentarse como candidato a gobernador del peronismo.

La misa K en Cutral Co

Se abre un proceso interesante en el Justicialismo neuquino. El kirchnerismo ya tomó partido por Rioseco y lo hará saber en breve. El resto espera, mientras otros desesperan por estar del lado del ex MPN, Rolando Figueroa.

Otro capítulo del culebrón inaugurado por el dirigente norteño que por momentos genera un clima de histerismo colectivo que alcanza a espadas del “macrismo” y del peronismo. Una forma de construcción a la que deberemos acostumbrarnos, al menos hasta que las definiciones sean concretas y serias.