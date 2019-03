LMNeuquen | Espectáculos | Televisión - 20 marzo 2019

Evelyn Evelyn Von Brocke tildó a Yanina Latorre de prostituta

En medio de la crisis con LAM por una pelea con la panelista, la ex de Doman replicó un mensaje de Alfredo Casero que rezaba: "Se banca un marido de mierda para no perder las tarjetas y la camioneta... Eso no es prostitución?"