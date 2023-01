Ex jugador de Boca le pegó a un vendedor ambulante por ser de River

El ex jugador de Boca, Pablo Ledesma, fue denunciado ante la Justicia por tomar a golpes de puños a un hombre en pleno centro de la localidad turística de Mina Clavero, en la provincia de Córdoba. Lo que había comenzado como un cruce del folclore del fútbol, ya que el hombre era de River, terminó en un verdadero escándalo que se viralizó por las redes ya que quedó todo filmado.

Jose Gustavo Gauna sostuvo que Ledesma, que andaba con un par de amigos, "me vio un tatuaje y comenzó a cantarme una canción. Yo le dije que esa Copa no se olvide nunca más (en referencia a la Libertadores ganada en Madrid), pensé que todo era una broma, pero ahí se me vinieron todos encima", dijo.