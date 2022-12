Excombatiente de Malvinas apareció muerto: investigan los últimos contactos en Tinder

Hasta el momento indicaron que no había en su cuerpo marcas visibles de violencia, por lo que la Justicia sospecha que la principal hipótesis es que murió de un ataque cardíaco durante un robo.

Este último se relaciona a que en la casa faltaba su camioneta y su teléfono celular. Aun así, el vehículo fue hallado horas después a cinco cuadras del lugar.

daniel rusticane combatiente.jpg

La pista sobre su perfil de Tinder la dio un amigo de Daniel, que le advirtió a la Policía que el hombre de 60 años tenía citas a través de la aplicación: "Me mandó un audio a la noche diciendo que estaba con dos o tres mujeres", detalló el sujeto.

Los primeros resultados de la autopsia confirmaron que el hombre murió de un accidente cardiovascular y se esperan las pericias toxicológicas para corroborar si consumió algún tipo de droga que haya ocasionado su muerte.

Familiares del excombatiente publicaron en sus redes sociales la foto de una mujer junto a la consulta: "Vecinos, necesito saber si conocen a esta persona". De esta manera sospechan que dicha joven podría estar involucrada en su muerte.

La causa es llevada a cabo por la fiscal Karina Licalzi, de La Matanza, quién no descarta un posible "juego sexual" antes de que se realice el robo de sus pertenencias.

El peligro de Tinder

Una joven "viuda negra" de 20 años realizó un violento episodio en la casa de un hombre a quien conoció por Tinder. Junto a una cómplice abordaron por sorpresa a la víctima con una falsa historia. Una vez que las dejó pasar a su vivienda, las delincuentes lo golpearon, lo drogaron y le robaron todas las pertenencias de valor.

El hecho ocurrió a fines de junio pasado, en una vivienda de La Plata, donde el vecino recibió a la joven con la que había estado hablando hace un tiempo a través de la aplicación de citas. Según informó Jorge Delgadillo, mantenía un contacto virtual con la asaltante desde hace 3 meses.

El hombre de 63 años relató que el dramático episodio comenzó cuando estaba solo en su domicilio y las estafadoras le tocaron el timbre. Al atender el llamado a su puerta vio a la joven que conocía de Tinder, que se identificó rápidamente con la supuesta amiga. Luego de la presentación las dejó pasar a su vivienda.

El jubilado contó que las invitó a cenar antes de que se vayan. "Estábamos pasando un momento muy lindo, comiendo, tomando vino y escuchando música", relató sobre el encuentro con las jóvenes ladronas. Unos minutos después, el hombre comenzó a sentirse mal, mareado y con sueño. Describió que sufrió el efecto de alguna droga que le metieron en el vaso. También, mencionó que recuerda una "vaga sensación de haber intentado defenderse con sus manos" de un ataque de golpes.

Una vez que se recompuso ya era la mañana siguiente. Un amigo fue a visitarlo y "como no le respondía al timbre, insistió hasta que al fin me desperté y le abrí la puerta”, señaló. Además, comentó que estaba "muy aturdido y dolorido". "Estaba con pocas fuerzas para levantarme del piso, donde me dejaron atado con cintas de plástico", agregó sobre el violento episodio ante El Día.

El damnificado notó que las jóvenes lo habían desvalijado. Según contó, sufrió el robo de su billetera con 6 mil pesos y documentación, una PlayStation 4, su celular y para huir se llevaron su Volkswagen Gol Trend. La víctima no sabe cómo le hicieron las heridas que tiene en su cara y en sus manos.