Explosión en la refinería: las válvulas de los tanques en la mira

Después de la trágica explosión en la refinería New American Oil (NAO) de Plaza Huincul, donde murieron tres operarios del turno noche, e l Ministerio Público Fiscal comenzó una investigación con recolección de testimonios, inspecciones con drones y un total de nueve allanamientos en la provincia y en Buenos Aires con el fin de determinar las causas del accidente y si es necesario formular cargos por acción u omisión por parte de la compañía.

El fiscal general de Neuquén, José Gerez, brindó detalles de las investigaciones que se realizaron hasta el momento. Hasta ahora, se realizaron nueve allanamientos en el marco de la causa: dos en Plaza Huincul, cinco en Cutral Co, uno en Challacó y otro en la sede administrativa de NAO, en Pilar, provincia de Buenos Aires. Según detalló, la mayoría de estos procedimientos se realizaron en las casas particulares de jefes y supervisores, con el fin de secuestrar sus teléfonos corporativos y otros dispositivos electrónicos que podrían tener información sustancial para avanzar con la investigación.

Gerez señaló que la empresa "no tenía sede administrativa en Neuquén sino en Buenos Aires y desde allí se hacía monitoreo constante con sistema cerrado de filmación que había sido renovado recientemente; vamos a poder contar con soportes fílmicos de lo que ocurrió ese día, de tener ese soporte nos van a ilustrar sobre la cadena de sucesos que terminó en explosión y muerte".

"Se secuestró documentación variada que tiene que ver con paros de planta, con intimaciones e informes. Hay que destacar que se pidieron a los distintos organismos públicos competentes, a la Secretaría de Energía de Nación que tiene que ver con seguridad de refinerías de todo el país, cooperaron de manera inmediata y absoluta". agregó el fiscal general.

Desde el MPF no trabajan sólo para determinar las causas de la explosión. Por el contrario, quieren saber si ya había irregularidades en la refinería, ya que los peritos recabaron distintos testimonios donde los operarios manifestaron haber presentado quejas en el pasado por fallas de seguridad en el edificio y la falta de entrega de ropa de seguridad, entre otros planteos.

"El informe está trabajando el perito con mucha energía, muchas de las cuestiones del informe van a surgir del análisis de la documentación secuestrada, no sólo se va a limitar a establecer la causa de la explosión, sino que abarque y que haga constatar las irregularidades en todo sentido bajo las cuales operaba o no la fábrica", dijo Gerez y agregó que, a causa de la explosión, los peritos utilizan drones porque los daños que provocó el fuego en las estructuras no permiten usar las escaleras para hacer inspecciones oculares.

Aunque los últimos informes de seguridad dieron como resultado "sin observaciones", el MPF pretende hacer un informe de peritos que "vaya más allá" para arrojar luz sobre los eventos y determinar si esa auditoría reflejaba la realidad de las condiciones de seguridad de la refinería o si hubo detalles de riesgo que fueron omitidos en el informe. De esta manera, se determinará si las auditorías se hicieron de manera adecuada.

Gerez aclaró que no están apuntando contra omisiones del Estado ya que la Secretaría de Energía de Nación, que tiene a cargo las condiciones de seguridad de todas las refinerías del país, no hace sus auditorías con personal propio sino que contrata empresas privadas para que realicen estos controles. Así, se podría apuntar por la omisión de estas prestadoras de servicios para el Estado nacional.

"Si el informe habla de irregularidades o efectos o resultados que pueden llevar a atribuir a acción u omisión del personal de NAO, la Fiscalía va a avanzar en formulaciones de cargos, todo depende del informe que elabore el perito y las conclusiones", dijo el fiscal general y aclaró que se trata de un caso complejo, donde aún no se puede determinar si hubo una responsabilidad penal en este accidente.

En ese escenario, las primeras imágenes de los drones permitieron ver algunas fallas específicas que podrían haber desencadenado la explosión. En ese contexto, el análisis de los siete tanques que funciona en la planta y su tipo de cerramiento resultó determinante.

"Se ha observado en inspecciones que algunos tanques que no cuentan con válvula de presión y vacío, el tanque 205 donde se produce el evento explosivo - aunque todavía la localización exacta no la tenemos- no contaría con válvula de presión y vacío es que importante en este tipo de almacenamiento", afirmó el fiscal general.

El pasado jueves a las 4.10 de la madrugada, la explosión en un tanque de almacenamiento de la refinería New American Oil sorprendió a los cuatro operarios del turno noche, que no llegaron a activar los sistemas hídricos de seguridad a tiempo. Tres de los trabajadores murieron a causa del fuego, mientras que el sobreviviente del incendio, que estaba en una garita de seguridad, brindó testimonios clave para la investigación del Ministerio Público Fiscal.

Por otro lado, la onda expansiva terminó por incendiar seis camiones que estaban estacionados en el predio, ubicado en el Parque Industrial de Challacó, cerca de Plaza Huincul. Uno de los choferes estaba durmiendo en la cabina de su vehículo y escapó de milagro de las llamas que ya rodeaban su camión, asistido por otros conductores.

A partir de la muerte de los operarios, desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa lanzaron un paro general, mientras que el gobierno de la provincia decretó dos días de duelo en todo el territorio neuquino. Por su parte, el MPF inició las investigaciones con viajes al lugar, para entrevistar a los testigos y trabajadores de NAO dentro de la planta, ya que consideraron que sus versiones serían más elocuentes en el lugar de los hechos que en las oficinas judiciales.