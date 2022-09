Explosión en Plaza Huincul: ¿afectará la provisión de combustible?

Siete días después y en ese contexto, se produjo el siniestro en la refinería New American Oil (NAO) generando un incendio que aún no se ha podido terminar de controlar.

camiones incendiados refineria huincul 4.jpeg

Al ser consultado por LMNeuquén, Carlos Pinto, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Río Negro y Neuquén, descartó que el cese de actividad en la refinería New American Oil afecte la provisión de combustible en la zona, dado que su actividad no era importante en el abastecimiento del mercado local. No obstante, recordó que la refinería de YPF continúa en mantenimiento hasta fin de mes, al tiempo que no desestimó el impacto que pueda llegar a tener el paro del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa que se decidió "ante el desprecio por la vida y la seguridad".

"Esta es una refinería independiente, abastece muy poco lo local. Ellos están abocados mayoritariamente a la provisión industrial, a empresas, yacimientos, pero no tanto a estaciones de servicio. Como estaciones de servicios esto no nos afecta para nada porque no es una compañía que provea combustible normalmente", recalcó Pinto.

"El paro de Petroleros puede llegar a afectar, aunque no sé cuál será su alcance. La refinería de YPF no está despachando a la zona nuestra, pero si esto se extiende en otros lugares del país, puede ser. Nosotros estamos recibiendo de Bahía Blanca , Comodoro Rivadavia, Campana y La Plata. Hay un constante quiebre de stock, debido a la logísitica", planteó.

Más allá de eso, Pinto remarcó: "Lo que pasa en esta refinería de NAO es prácticamente independiente porque cuando vas a una refinería como la de YPF, las medidas de seguridad son óptimas. Esta es una empresa muy chica, que tiene a sus propietarios en Buenos Aires. Según las versiones que escuché de (Marcelo) Rucci, ha tenido bastante deficiencias en la parte de seguridad", comentó haciendo referencia al titular del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

"Esta refinería no tiene nada que ver con las refinerías grandes como la de YPF en Plaza Huincul, que es de una empresa más grande que tiene otro sistema de seguridad, mucho más eficiente", diferenció.