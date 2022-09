Explosión en Plaza Huincul: piden un hogar para dos perritos quemados

En medio del dolor por la explosión de la refinería New American Oil en Plaza Huincul , donde murieron tres trabajadores el jueves pasado, un grupo de personas de la comunidad petrolera se pusieron en campaña para ayudar a dos perritos que se encontraban en la zona del desastre y que sufrieron importantes heridas al ser alcanzados por las llamas.

"Han pasado la fase aguda de la enfermedad, pero esto no es solo una enfermedad. Es un complejo evento de sucesos metabólicos al que llamamos Síndrome del Quemado", aclaró, para luego enfatizar: "Sabemos que costarán varios días cicatrizar y que quedarán secuelas especialmente de dolor que tendrá el resto de su vida como las cicatrices de sus heridas".

"Buscamos una familia que quiera adoptarlos que colabore con la curación de sus heridas. Pero ellos son amigos y quisiera un hogar y familia para los dos juntos", remarcó antes de expresar su compromiso "de por vida con Negro y Tina.

"Ellos serán asistidos de por vida por mi y mi veterinaria para que las secuelas que queden no generen incapacidad o dolor crónico que tengan que soportar", prometió.

En tanto, desde , Almas Rescatando Animales Vulnerables precisaron algunas cuestiones respecto al cuidado de la dupla canina. "¿Qué necesitan en ese hogar de tránsito? Que duerman adentro con calefacción, poca exposición al sol, poco contacto con la tierra, disponibilidad de horarios para cuidarlos y acompañarlos", detallaron a través de un posteo de Facebook.

https://graph.facebook.com/v8.0/oembed_post?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcecilia.merino.52%2Fposts%2F6184734581542230&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKa9qqswYE5pCkqougaTZAPdHJeIriFdTGJtO1bvvCuPNH4A6wmrq1pQLOsln6E4yM9ZCSCo8zL8VEG8bOiJaP4P05hxoHEjRB9DHZCyME4ZCsAEjVceuu1PgZB5NspNndjeolLlIdYANQaO2h8Xbf1SCdAVZCu2a5D4poySX0kX8M9H5RZAGcZD En la madrugada del jueves la sirena de los bomberos nos despertó luego más y mas sirenas mezclaban su sonido , jamás... Publicado por Cecilia Merino en Domingo, 25 de septiembre de 2022

"Mi me siento honrada y muy agradecida por la cantidad de insumos para sus curaciones, para que nada les falte", recalcó la veterinaria al expresar su gratitud hacia "quienes se preocuparon a la distancia (...), a quienes vinieron a ayudar físicamente, a los que estuvieron virtual, a los grupos rescatistas de todo el país que llamaron". "No me quiero olvidar de mis vecinos de la cuadra, siempre presentes", manifestó la veterinaria.