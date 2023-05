¡Explota todo! Cuáles son los 3 jugadores que Jorge Almirón borra de Boca en junio

Sin lugar a dudas la llegada de Jorge Almirón le dio un vuelco al mal presente que estaba atravesando Boca, y aunque aún está lejos de ser lo que todos esperan del equipo, lentamente el director técnico logró cambiar la mentalidad de sus jugadores y empezar a ganar partidos, mostrando claras mejoras en su juego y potenciando a algunos jugadores que no estaban en su mejor momento o que no tenían minutos con Hugo Benjamín Ibarra. Sin embargo, el director técnico de Boca quiere seguir mejorando a su plantel, tanto con algunas incorporaciones, como limpiando algunos jugadores que no tendrá en cuenta en el futuro.