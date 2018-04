Explotó la guerra

“Pampita dice que Sol Pérez es casi abogada. Como Jelinek casi latina, ¿no? ¿Estoy loca o Sol Pérez dijo que la nota de Cinthia Fernández la iban a pasar mañana y a los 2 segundos la pidió?”, fue la primera crítica de Latorre. “Ahí Pampita aclaró que era un adelanto. Pobre Sol, dijo buen día… y ahora la nota. ¡Está nerviosa! Es casi abogada. Un quilombo”, agregó picante.

Devolución

Fiel a su estilo, Sol no se quedó atrás y salió al cruce, que tuvo un ida y vuelta. “Por suerte tenés Flow así lo ves de nuevo porque se ve que la maldad no te deja escuchar bien, por suerte todo vuelve y la vida te dio bastante”, la cruzó Pérez.

Sin filtro

La réplica no se hizo esperar un segundo y Yanina fue con todo contra la rubia y hasta ironizó sobre los atributos físicos que tiene la panelista de Pampita: “¡No es maldad, es contar lo que vi! ¡Tu problema es que te enojás por todo! ¡Te cuento lo que vi! Y ojo, no escupas para arriba. Que la vida no es un culo. Casi abogada”.