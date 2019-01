Explotó la guerra

La novia de Nicolás Cabré, con quien este año hará Sugar en Buenos Aires, realizó su descargo en el programa radial Por si las moscas: “Hablé de mi rol como jurado. No es que no sería jurado nunca más en nada. Sólo dije que en ese programa no sirvo, porque además de ser jurado y criticar una técnica, tenés que saber ir al frente. Siento que funciono más bailando... Ellos me dieron un montón, me di a conocer gracias al programa, pero lo disfrutaba más bailando”, explicó la rubia tras decir que “no servía” en el rol de jurado.