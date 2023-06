Explotó Paula Chaves: acusó de "bocón" a Mariano Iúdica

La pareja de Pedro Alfonso reveló que estuvieron peleados, pero que varios años después lo perdonó. “A mí se me pasa el enojo, de verdad. En su momento estuve enojada, muy enojada, no lo podía ni ver”, admitió sin rodeos. Si bien el antiguo enfrentamiento era público, hasta ahora de desconocían los motivos.

PAULA CHÁVES TRATÓ A MARIANO IÚDICA DE BOCÓN.mp4 En un reportaje que le hicieron en LAM, Paula Chaves trató a Mariano Iúdica de "bocón".

“Dijo algo de vos que no te gustó”, acotó Ángel de Brito como invitándola a explayarse. Y su objetivo se cumplió con creces, porque Paula no dudó en brindar más detalles. “No me acuerdo bien, pero en una comida de un elenco en Carlos Paz, Pedro se levantó de la mesa y, cuando él se fue, Mariano me dijo que Pedro no quería trabajar conmigo”, dijo la modelo.

A continuación, Paula Chaves indicó que Mariano Iúdica tenía“tejes raros”, pero que comprendió que no tenía mala intención. “Me di cuenta que estaba diciendo algo por decir, por bocón, y me calenté. Le hice la cruz”, recordó para luego agregar: “Me dijo que nosotros no habíamos trabajado nunca juntos porque Pedro no quería”.

“Trascendió otra cosa... horrible”, picanteó Marcela Feudale. “Había dicho algo más íntimo”, asintió en el mismo sentido el conductor del programa. “Me lo dicen después del aire”, pidió Paula, que aseguró haber dejado este conflicto en el pasado. “El enojo se me pasa rápido”, remató la modelo para dar por terminado el tema.