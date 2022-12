Expulsan a inquilinos para alquilar propiedades al turismo en temporada alta

El problema es una bola de nieve que genera otros efectos negativos colaterales, como es el caso de las personas que por razones laborales apuestan a la localidad y deciden establecerse sin conseguir vivienda. Al cabo de un tiempo, y sin resolver su necesidad, tienen que volverse a sus lugares de origen. Por eso Prior consideró que tal situación es un escollo importante al desarrollo.

En una reciente reunión con el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammel, la Federación de Inquilinos planteó la problemática y se puso en agenda. Surgió, además, una propuesta concreta: crear un registro obligatorio de alquileres turístico para que no sea una quimera acceder acceder a una vivienda permanente en localidades turísticas como las mencionadas.

Algunas propuestas para regular la actividad

La Federación de inquilinos también acercó otras iniciativas como relevar y estudiar el impacto del alquiler turístico en todo el país junto con la Facultad de Turismo de la Universidad del Comahue; articular políticas con el Ministerio de Hábitat que protejan el acceso a la vivienda; elaborar mecanismos de control en conjunto con gobiernos municipales y provinciales; crear un plan de Responsabilidad Empresaria para el Turismo que garantice la protección del acceso a la vivienda de inquilinos e inquilinas; y controlar que se cumpla el plazo mínimo de contrato establecido en la ley de alquileres.

"No es en detrimento de la actividad turística, si no que haya condiciones dignas de vivienda incluso para el personal que va y no tiene vivienda". Federico Prior, referente de la Federación de Inquilinos Nacional en Neuquén.

En Villa La Angostura presentaron un proyecto para crear una oficina de atención a los inquilinos a través del cual puedan denunciar el incumplimiento de la ley de alquileres, que tiene escaso control por parte del Estado.

"Eso sucedió porque el hospital público corría riesgo de quedarse sin médicos. Eran echados de sus casas en el mes de noviembre y diciembre para poner esas viviendas bajo alquiler turístico. La gente es obligada a firmar contratos cortos, de entre seis meses y no más de un año, y eso no sólo hace que aumenten los alquileres mucho más de lo que dice el índice oficial sino que empujan a estar en una situación de no tener dónde vivir, sobre todo en temporada", mencionaron.

Emergencia habitacional

Prior recordó que en Pehuenia y Moquehue el Concejo Deliberante declaró la emergencia habitacional y a su vez sacó una declaración que apoyó un festival por la vivienda digna. "Planteamos que el municipio se haga cargo de esta situación y tenga un control sobre los que alquilan para vivienda permanente porque afecta el desarrollo de las localidades", insistió el referente local.

En ese marco, aclaró que su posicionamiento no va contra el turismo, al contrario. Dijo que entiende la situación de los trabajadores que toma el sector y no encuentran una vivienda. Es a favor del desarrollo de las localidades que vivencian esta problemática y de un Estado presente. "Como no hay referencias ni controles sobre los precios, te piden cualquier cosa", sostuvo.

Precios exorbitantes y en dólares

Prior aseveró que recibieron "muchísimas denuncias" de inquilinos que ya no tienen donde vivir, situación que se agrava en localidades más pequeñas como Pehuenia y Moquehue, donde llegando la temporada los propietarios manifiestan que el contrato está vencido y van a disponer del inmueble. "Es lo más común para eludir la normativa. Lo tienen alquilado a los inquilinos cuando les conviene", afirmó.

Una vez que recuperar la propiedad para el alquiler temporario de turistas trasladan su precio al dólar. "Ponen el foco en la rentabilidad, y lo que pueden ganar en un mes lo ganan en seis meses o un año para vivienda permanente", cerró Prior.