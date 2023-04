F1: Checo Pérez, dueño del Sprint en el GP de Azerbaiyán

El tercer lugar quedó en manos de Max Verstappen aunque no la tuvo fácil ya que en la primera vuelta, un toque con el británico George Russell le daño su monoplaza en el lateral, lo que le dejó un hueco en el pontón izquierdo que mermó su rendimiento. Sin embargo, aprovechó, así como su compañero de equipo, el relanzamiento para adelantar al auto que tenía por delante, el del ex Williams, en la recta principal, pero no pudo recortarle diferencia a Leclerc.

Desde ahí, Checo Pérez pudo llevarse la carrera, quedarse delante mientras manejaba la diferencia, energía y los neumáticos, lo que le permitió llevarse la victoria sin inconvenientes.