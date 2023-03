Fabián Ungar: "Queremos ser una opción de cambio en la ciudad"

Fabián Ungar, primer candidato a concejal del Frente de Todos Neuquino, analizó que, pese a lo corta de la campaña, su espacio político llegará bien a las elecciones del 16 de abril. Reconoció virtudes al actual gobierno municipal pero dijo que se deben discutir otras cosas en el ámbito del Deliberante, como el valor de la tarifa del transporte de colectivos. "En el día a día vemos que hay cuestiones muy sensibles de lo que le pasa a la gente que no se atienden", señaló.

- ¿Cómo se ven desde el punto de vista electoral frente a los otros espacios políticos?

- Bien y hay que saber que existen tres proyectos claros. El del mapita, el de los radicales-PRO y nosotros con el Frente de Todos, no hay más que elegir que entre esos tres modelos. Y nosotros nos vemos muy bien posicionados porque representamos a un sector de la sociedad que tiene que ver con el que anda a pie, con el trabajador, el estudiante, ese perfil que tiene el Frente de Todos, con peronistas, y que ofrece un modelo alternativo al que hoy gobierna la ciudad.

- ¿El “mapita” es porque para usted el MPN y Rolando Figueroa representan lo mismo?

- La asociación del mapita tiene que ver con que el partido provincial está instalando eso y nosotros lo que queremos es hablar de ideas, discutir con el intendente las cosas que nos preocupen y ser una opción la cambio a través de nuestro candidato a intendente, Daniel Figueroa.

- Figueroa destacó aspectos positivos de la actual intendencia y criticó otras. ¿Qué opinión tiene usted?

- La política cambió, ya no es la crítica por la crítica misma. Neuquén ha crecido y los diferentes intendentes han hecho algo para que la ciudad mejore. Vaca Muerta es la capital económica de este siglo y compartimos la mirada del intendente de que la ciudad es el centro de esto. Pero no compartimos cuando se pone en modo dron. En el día a día vemos que hay cuestiones muy sensibles de lo que le pasa a la gente que no se atienden. Sigue habiendo problemas con el tránsito, los pozos, la conectividad, el transporte en términos económicos, ya que un pasaje vale 130 pesos. Si es un trabajador de comercio, por ejemplo, tiene que venir dos veces a su trabajo y es un gasto enorme que se suma a otros de su hogar. Nadie está en contra de los colectivos nuevos pero la tarifa es un tema que tenemos que abordar desde el Concejo Deliberante y la intendencia para ver cómo mejoramos esto.

- ¿Qué temas, además de este, piensa trabajar en el Deliberante si es electo?

- Lo estamos viendo con Daniel (Figueroa). Un ejemplo es la Sirena, un barrio muy antiguo que no tiene plazas, así como muchísimas otras cosas que se necesitan mejorar.

- Volviendo a lo electoral. ¿Cree que la gente que habitualmente vota al Frente de Todos se va a inclinar por esta lista o se irá con los sectores que migraron?

- Neuquén no tiene dueños y tampoco le gusta muchos el marketing. El intendente está más en este modo pero si nosotros logramos plasmar nuestras ideas nos va a ir bien, más allá de esta campaña corta. El de Neuquén no es un voto resuelto y, en el caso nuestro, Daniel Figueroa es un neuquino y tenemos una sensibilidad de los que pasa y les ocurre a los vecinos.