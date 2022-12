Facundo Ardusso y su futuro en el Turismo Carretera 2023

Facu ardusso.jpg Facundo Ardusso ganó la última carrera del Turismo Carretera, en el circuito de TOAY en La Pampa.

El Turismo Carretera es donde Ardusso piensa quedarse, dentro del equipo de Manu Urcera, el Maquin Parts que ya confirmó su participación dentro de la categoría TC Pick Up a partir del año que viene. Sin embargo, su permanencia en el Team de Venado Tuerto sería más difícil de lo que parece ya que no es simplemente extender un vínculo con acuerdo de ambas partes sino que el factor presupuestario será el que termine de definir si es posible, o no, que haya Facundo Ardusso en el Maquin Parts del TC en la próxima temporada. Desde los resultados, han sido dentro de todo positivos, con la clasificación a la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, una victoria en el año y donde incluso llega con, difíciles pero matemáticas, chances de coronarse en San Juan Villicum ya que lo separan 63 puntos del líder, Manu Urcera