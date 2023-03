- Hoy en la Argentina si bien todos tenemos problemas económicos, con una inflación que no permite vivir, hay un desorden donde el problema es político. Hay minorías que no permiten consensos. La Argentina necesita confianza, políticas a largo plazo y más productividad. Y eso es Vaca Muerta, que es un espejo y reflejo de los que deberíamos hacer en otros sectores. Si hay estabilidad macro y jurídica, infraestructura y un acuerdo nacional Vaca Muerta puede generar todo lo que produce el campo en cinco años. Y es algo que nos tiene que estimular a los argentinos a dialogar. Sino no vamos tener un buen futuro. Lo que pasó en Neuquén es un ejemplo para otros sectores. Me llevo de esto un ejemplo de cómo los consensos sirven para cambiar la realidad.

- ¿Qué más hace falta?

- Un proyecto de energía que no cambie con el signo político, hay estrategias que no deben modificarse más allá de una administración. Creo que hay consenso para Vaca Muerta pero falta que a nivel nacional se de una estabilidad y que a nivel provincial se siga trabajando en el capital humano y en los cambios ambientales.

- Lo meto en la política partidaria. En Neuquén hubo una división en Juntos por el Cambio, con un sector que presenta candidatos propios y otro que se fue con Rolando Figueroa. ¿Usted a quién apoya?

- A Juan Peláez (va como candidato a intendente de Comunidad) lo aprecio y lo apoyo y también a Pablo Cervi (será candidato a gobernador de Jxc), los dos son radicales con identidad neuquina. Y la verdad, que como se deja ver en esta pregunta, es un lío esto, hay una mezcla de todo. En Argentina algún día nos tendremos que asociar alguna vez por ideas y no por espacios de poder.

- Yendo al plano nacional ¿Gerardo Morales no lo invitó a su lanzamiento como candidato a presidente?

- Es una buena pregunta, me hubiese encantado acompañarlo pero tenía este compromiso en Neuquén con la fundación Fundar. No recibí ninguna invitación formal, quizá en el grupo de diputados me invitaron pero los chats son tan fluidos que quizá me perdí la invitación desde el lugar de los diputados radicales. Pero a nivel personal no recibí la invitación, aunque de haberla recibido estaba agendado lo de Neuquén desde hace mucho tiempo.

- ¿Usted quiere ser candidato a presidente?

Yo tengo la convicción y determinación de liderar un espacio con identidad radical, que incorporó al peronismo, al PRO, a gente que también estaba defraudada con el gobierno de Macri, a independientes. Y estoy dispuesto a seguir con esta marcha aunque hoy no es tiempo de hablar candidaturas. La sociedad está harta de esto porque existe un divorcio con la política. Ser político hoy es difícil porque entre las profesiones del mundo está última. Parte del divorcio es que no hay futuro, una angustia generalizada y una corporación que se habla a sí misma. La política es la mayor herramienta para transformar pero se convirtió en un fin en sí mismo, se dejó de lado la idea de un destino común.

- Más allá de esto, es un año electoral y el radicalismo debe definir estas cuestiones. ¿Va a lanzar oficialmente esta candidatura?

- Sí, yo estoy con la convección de liderar pero no me imagino un lanzamiento. Las PASO van a ordenar quien lidera la coalición opositora, yo aspiro que la lidere alguien que pueda unir a la mayor cantidad de argentinos posible. Hay tantas elecciones con una sociedad que ya mira con dificultad a la política por eso no le podemos agregar una interna partidaria. En las PASO se definirá a partir de los que se presenten y yo espero que gane alguien que pueda unir y no dividir.

- ¿Cómo sale Argentina, por ejemplo, de este proceso inflacionario?

- Argentina está mal pero tiene una posibilidad enorme. A los 5 años yo me sentaba frente al televisor con mi papá, que era médico rural. A él le gustaban los programas políticos y, en ese entonces, hace 49 años, se hablaba de inflación, de la brecha cambiaria, del dólar. El problema de la inflación es complejo, la grieta no ayuda porque los economistas más liberales dicen que es por el déficit fiscal y la inflación y, del otro lado, en el peronismo dicen que es en parte debido a la necesidad de generar divisas para crecer. Como médico, digo que si se tienen dos diagnósticos diferentes el tratamiento va a andar mal. Puede ser un poco de todo, pero debemos ponernos de acuerdo. Sin un consenso no se va a poder. Además, hay que hacer una revolución científica y tecnológica y transferirlo al sector productivo. Si destrabamos la política podemos encarar una década de ingresos con Vaca Muerta, la minería o la agroindustria. Pero si en esa década no hacemos una revolución científica y educativa va a pasar lo mismo que en 1895 o en 2003, donde la materia prima valía y tuvimos una década de prosperidad. Pero después debemos hacer una revolución de la que hablaba. De lo contrario, vamos a seguir administrando pobreza. Hay que salir y para eso hay que pensar en grande.