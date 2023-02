Facundo Pereyra, el doctor del libro que es un boom mundial

Jamás pensó que su libro sería un boom a nivel nacional y hasta mundial. Uno de los grandes éxitos literarios de 2022. Facundo Pereyra no para de recibir pacientes de distintas partes en el Instituto familiar de la calle Mengelle ni de responder consultas de todo el mundo de manera on line.

“Fue impresionante todo lo que se generó. Desarrollamos el programa MDB15 para curar una enfermedad que descubrimos. Me llamaron de la editorial El Ateneo y pude contar lo que sentía. Yo no podía escribir nada -risas- pero ellos me ayudaron a hilvanar los textos”, comenta el fana del Albinegro, ya más curtido en esto de las fotos y las notas.