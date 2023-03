Falcioni habló de la final de la Copa Libertadores 2012 y el conflicto con Riquelme

Uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Boca Juniors es la final de la Copa Libertadores perdida ante Corinthians de Brasil en el año 2012 . Tras igualar 1-1 en La Bombonera, los entonces dirigidos por Julio César Falcioni cayeron por 2-0 en el Pacaembú de San Pablo, en una definición recordada por el sorpresivo anuncio de Juan Román Riquelme la derrota del Xeneize: "Le comunique al presidente que no voy a continuar en Boca. Amo a este club, pero me siento vacío. No tengo más nada para dar".

A casi once años de aquella noche negra de los de la Ribera en Brasil, Falcioni visitó los estudios de TyC Sports y habló sin pelos en la lengua de lo que sucedió ese día: la baja de Facundo Roncaglia a último momento y la actitud de Riquelme en la previa del partido definitorio .

“Perdimos una final que pudimos haber ganado. En esa final pasaron un montón de cosas. El grupo estuvo reunido la noche anterior a la revancha en Brasil porque no viajaba. Eran las 12 de la noche o 1 de la mañana y no viajaban. Me golpearon la puerta de la habitación para avisarme que no iban a viajar por la situación de Roncaglia, que no podía jugar la final y el club no quería dejarlo viajar . Los jugadores, en solidaridad con él, tomaron esa postura”, comenzó el Emperador.

Sobre el diálogo que tuvo con el defensor, quien había anotado el gol de Boca en el partido de ida, el técnico de 66 años reveló: “Había hablado con él en la semana y me aseguró que iba a jugar. Después sucedieron cosas y pasó algo diferente. Yo no puedo interferir en la carrera de un jugador. Creo que se quiso pagar el seguro, pero el representante no estaba contento con las condiciones. Dependía de las dos partes: uno asegura y el otro firma”.

“Esa noche llamé al presidente (Daniel Angelici) y le dije que viniera al hotel, ahí se arregló. No había nadie más que pudiera solucionar el tema. El club había decidido que Roncaglia no viaje y todos nos debemos a las autoridades del club. Había que convencerlas para que eso fuera realidad”, detalló.

Sobre el caso de Riquelme, Falcioni recordó: “Me lo preguntaron antes del partido (si Riquelme se iba), antes de entrar al vestuario. Dije que no sabía nada. Yo quería jugar el partido, todo lo demás no me interesaba. Era una final de Copa Libertadores”.

riquelme 2012.jpg Falcioni recordó el episodio de Riquelme en la final de la Copa Libertadores 2012.

“Esa noticia afectó al grupo. Más de uno lloraba al término del partido porque se despedía Riquelme y no por haber perdido. Yo les decía que no iban a jugar nunca más un partido así y pasó eso, no la jugaron más”, sentenció.

Inmediatamente, el ex arquero se animó a decir que “si no hubiera pasado todo eso, ganábamos". "Ese equipo estaba muy bien. Le ganó de local y empató de visitante con la Universidad de Chile de Sampaoli en su mejor momento. Le ganamos a Fluminense, Unión Española, a todos. Ese equipo estaba para ser campeón”, sostuvo.

Cuando le preguntaron si Román había tomado la decisión de irse del club por estar en desacuerdo con él, respondió: “No sé, nunca me lo manifestó. Yo tuve una relación profesional con él. Como con todos, eh. No hablo con ninguno, ni con Somoza, ni con Ervitti, ni con Schiavi, ni con Riquelme. No hablo con nadie. Somos generacionalmente diferentes. Es difícil tener una relación”.

Por último, a Falcioni le recordaron una frase del Torero contra él: “Falcioni me hizo correr como un boludo”. “Nunca hicimos correr a nadie como un boludo, siempre tratamos de preparar a todos de la mejor manera. Sí consideramos que tenía que hacer un entrenamiento extra porque así lo decidimos. Por eso hace 20 años que trabajabamos. Consideramos que si jugaba hoy, había que esperarlo 15 días, jugaba de nuevo y había que esperarlo otros 15 días... Mejor te pongo a punto y después jugás continuado. Esa es la única evaluación que hicimos de común acuerdo con el cuerpo técnico. Nunca tomé ninguna decisión de capricho. Después de eso, salimos campeones invictos”, se defendió.