Falso Mercado Libre intenta estafar a la gente: así opera

Paula respondió segura: "No fui yo". Y pensó que con eso bastaba. Pero no, el falso operador de Mercado Libre insistió para que siga el proceso. Varias veces le insistió para que vaya a Play Store y descargue una aplicación, por medio de la cual, si lo hubiese hecho, posiblemente iba a tener acceso a su teléfono celular. Pero Paula, a pesar de la presión que ejercía sobre ella con mucha habilidad, desistió.

Mercado libre.jpg Mercado Libre

"Me dice 'a ver si entendés, acá la perjudicada sos vos. Si no colaborás, la compra no se puede cancelar y este viernes estarías pagando la primera cuota. Entiendo como están las cosas en Argentina, pero estoy para ayudarte'. Yo le dijo que me da miedo. Y vuelve a decirme 'a ver si tomás dimensión de la situación: tienen todas tus contraseñas, hasta te pueden sacar un crédito en el banco. A ver si estás entendiendo'. Pero le pido que me deje pensar, a ver qué hago", recordó Paula.

En la charla, comentó ya que el año pasado había sido víctima de una estafa y que necesitaba pensar un poco antes de seguir con el proceso. "Me pide que entre a Play Store y que le avise cuando estuviese ahí para bajar una aplicación. Llegué hasta Play Store y ahí me frené. Corté la comunicación", contó.

Captura falso mercado libre 01.JPG

Acto seguido, la víctima pidió ayuda por Mercado Pago y un asesor la llamó en 30 segundos. Le describió la situación y pudo corroborar que su cuenta no había sido hackeada y estaba en orden. El asesor le aclaró también que no realizan llamadas por Whatsapp y que ya habían recibido consultas del tipo.

Martín, otro neuquino, recordó la misma situación cuando en febrero también lo llamó un falso operador de Mercado Libre por Whatsapp por la compra de un aire acondicionado. El estafador hasta le proporcionó el nombre de la persona que supuestamente le había hackeado la cuenta para hacerse de sus datos y comprar el artefacto.

El falso operador de Mercado Libre procedió de la misma forma, metiendo miedo y presión para que coopere con el proceso. De lo contrario, la compra iba a ser ejecutada. Pudo zafar cuando preguntó que otras cuentas le habían hackeado. De esta manera, se dio cuenta del engaño porque él no era cliente del Banco Nación ni del Banco Patagonia, como le refería el falso operador de Mercado Libre.

Sin embargo, fue una llamada larga y de mucha tensión, que le hizo pasar un mal momento. Pudo volver a estar en calma tras comprobar que todas sus cuentas estaban en orden.