Falso paro: ¿A cuántos docentes les descontarán el día?

El pasado viernes, docentes de Neuquén capital y Plottier llevaron adelante una medida de fuerza y no dictaron clases, aunque se trató de un paro que no contó con el aval gremial de ATEN Provincial ya que no fue definido en los canales pertinentes. Por esta razón, el Gobierno provincial había adelantado que descontaría el día a quienes no asistieran a sus lugares de trabajo.