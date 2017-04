La madre de ambos juntó lo que tenía y cumplió con casi todos los requisitos que los delincuentes le indicaron, pero el joven alcanzó a alertarla de que todo se trataba de una farsa y evitó el pago del supuesto rescate.

La modalidad conocida como llamado extorsivo o falso secuestro exprés fue detectada ayer al mediodía en Centenario.

Si bien al cierre de esta edición no se había radicado la denuncia formal, fuentes policiales indicaron que habían intervenido para frustrar la maniobra ayer, pasadas las 13.

“El hermano del ‘secuestrado’ logró ubicarlo y corroborar que se encontraba bien y avisó de inmediato a su madre, que no llegó a depositar el dinero, unos 3700 pesos, en el Pago Fácil que le habían indicado los delincuentes”, confió una fuente a LM Neuquén.

Efectivos de la Comisaría Quinta pudieron hablar con el hermano del supuesto joven secuestrado en calle San Martín entre Honduras y Lugones, mientras la mujer estaba camino a depositar el dinero.

Según trascendió, la mujer no tenía noticias de su hijo, de 31 años, desde el sábado y ayer había recibido el llamado extorsivo, por lo que no dudó de la amenaza.

La Policía desplegó un operativo para tratar de dar con los falsos secuestradores.

Asimismo, se recomienda que el primer paso sea ubicar al familiar supuestamente secuestrado.

$3700 Es el monto que le exigían los delincuentes.

Los presuntos secuestradores le dieron indicaciones a la madre de la víctima para que depositara la plata en un local de Pago Fácil de Centenario.

Sospechan que un gitano intentó un secuestro virtual

Una mujer de Cipolletti recibió un llamado de un hombre mientras estaba en su domicilio del barrio CGT. Durante la conversación, el sujeto le dijo que tenían a sus suegros y que si no entregaba el dinero que pedían, les iban a cortar los dedos. A pesar de lo espeluznante de la amenaza, todo resultó ser una farsa y, una vez llegada la Policía, el calvario de la familia terminó.

Ricardo Moreira, esposo de la víctima, contó a LM Cipolletti que llamaron a su mujer el viernes 21 al mediodía. Le mencionaron sobre un accidente de tránsito en el cual los heridos habrían brindado su número de teléfono.

Sin pensarlo, ella dio los nombres de sus suegros porque sabía que se habían ido de vacaciones y asoció el incidente con el viaje.

El supuesto efectivo policial le pidió un segundo para corroborar la información y cuando volvió a llamar le dijo que no era policía y que tenía secuestrados a sus suegros. “Le exigió que no cortara el teléfono, que le dijera dónde estaba, cuánta plata tenía. Ella estaba desesperada porque hacía como que le pegaba a alguien y escuchaba cómo lloraba gente”, relató el hombre.

Agregó que cuando habló con ella, le dijo que tenían a sus papás y que los estaban golpeando. “Yo le dije que se calmara y que no atendiera a nadie más. En ese momento me comuniqué con mis viejos, que estaban a 1200 kilómetros de distancia, y me dijeron que estaban bien. La volví a llamar y le pedí que se calmara porque se trataba de una cabronada que alguien había hecho”.

Los efectivos policiales de la Comisaría 32 lograron apaciguar la situación y también hablar con el supuesto secuestrador. “Cuando cortaron, los policías nos dijeron que, por el tono de voz, era gitano”, concluyó Ricardo.

Cómo actuar

Cortar la llamada

No temer por lo que pudiera pasar si se corta la comunicación. Y, además, hacer la denuncia.

Llamar al “secuestrado”

En el intento por ayudar, olvidan constatar si sus familiares están sanos o no.

No brindar información

No importa si se trata de una entidad bancaria, servicio de telefonía o encuestas.