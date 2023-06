Falta de azúcar en góndolas: qué encontraron los inspectores de Provincia

El Cippa se encarga de aplicar la Ley de Abastecimiento a nivel provincial. Por este motivo, Piotti López aseguró que “actuamos en caso de que estén especulando con la mercadería, cuando la tienen en depósito y no la colocan en góndola; no es este el caso. Cotejamos que no hay stock en depósito. Estamos preocupados por la situación y estamos cortejando a diario que se esté realizando la reposición de la mercadería”.