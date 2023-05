Falta de insumos en el Castro Rendón: no se pueden hacer hemogramas

La situación de falta de medicamentos e insumos dentro del Hospital Castro Rendón , el de mayor complejidad de la provincia, preocupa a todo su personal que ya no sabe qué decir a los pacientes. En este momento faltan reactivos para hacer análisis de sangre simples como hemogramas, aunque también para detectar el VIH o la hepatitis C. Tampoco hay agujas, ni medicamentos comunes como antibióticos o analgésicos.

El problema es de hace meses, pero en los últimos días empeoró y los trabajadores acusan a la falta de pago a los proveedores quienes ya no entregan más mercadería a cuenta porque habría deudas desde el año pasado.

Así lo confirmó a LMNeuquén el delegado de ATE Juan Millapan quien aseguró que "la falta de medicamentos e insumos no solo se da en el Hospital Castro Rendón, sino en todos los hospitales de Neuquén".

Millapan confirmó que "no hay ibuprofeno, ni para adultos ni en jarabe para niños, no hay diclofenac, medicamente que se usan mucho inyectables en las guardias, no hay antibióticos, cosas básicas".

hospital castro rendon María Isabel Sánchez

La situación alarmó a todos los profesionales tantos médicos como del laboratorio que se ven con las manos atadas sin poder contar con los insumos indispensables para atender en un hospital y con muchos pacientes en las salas de guardia.

"Tampoco hay bolsas de residuos, se utilizan negras o rojas, con un espesor particular, dependiendo de lo que se tira que pueden ser residuos patógenos. Pero como no hay se están utilizando bolsas comunes, no hay otras", denunció el delegado de los trabajadores.

Además, insistió con que en los laboratorios faltan reactivos para hacer análisis de sangre, y si bien comentó que hace meses van faltando distintos insumos en los últimos días la situación se agravó y son varios los faltantes.

"Dejaron de pagar a los proveedores, en algunos casos puntales yo hable con ellos y confirmé esta situación. Hay empresas que son pequeñas y no pueden vender y cobrar al año siguiente y ya no están entregando la mercadería. Las empresas le dicen que no a los hospitales", aseguró el delegado de ATE.

El miércoles pasado el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Siprosapune) y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) realizaron un paro por 24 horas en reclamo de insumos y medicamentos, dedicación exclusiva de profesionales, recategorizaciones, la Ley de Carrera Profesional, el no desmembramiento del sistema público y el pedido de que el gobierno provincial los sume a la mesa de diálogo para debatir condiciones laborales y otros temas que afectan al sector.

"Hay un plan sistemático de debilitamiento del sistema público en favor del engrandecimiento de las empresas privadas de salud y en contra de la atención gratuita, universal y de calidad de la población", sentenció con pesar, Juan Ferrari, secretario general de Siprosapune, al hacer mención a unos de los motivos más significativos que los llevó al cese de actividades.