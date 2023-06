Faltaban herramientas pesadas para enseñar en una Epet, y un profesor las construyó

Se traba del profesor Guillermo Galetti , quien para poder dar clases en el taller de hojalatería de la Epet 28 creó una pestañadora , una roladora y una cilindradora , tres elementos que no tenía la institución.

guillermo galetti docente epet 28 villa la angostura.jpg

"La maquinaria a veces tiene costos prohibitivos, sobre todo lo que es maquinaria afectada grande. Entonces lo que se me ocurrió fue hacerla a escala, miniaturizarla, lograr una pequeña maqueta funcional robusta, que igualmente que puede cumplir con la misma función que la máquina original industrial, aunque obviamente con limitaciones", explicó.

"Estas tres máquinas, a nivel pedagógico-didáctico, podían darnos un montón de ventajas. Son máquinas muy valiosas a la hora de poder desarrollar técnicas en la parte metalúrgica y, sobre todo, la parte que tiene que ver con la tecnología de los metales laminados", enfatizó el docente.

Ante la pregunta de cómo hizo para adquirir los materiales para el proyecto, Galetti expresó: "Estoy bastante acostumbrado a conseguirlo de diversas fuentes. Por lo general, trabajo con materiales reciclados, recolectados del basurero, de obras".

"Hace unos me estoy dedicando un poco a lo artístico, y mucho de lo que realizo es con material recuperado, entonces tengo mi mi pequeño reservorio de metales de todo tipo. Eso lo puse como materia prima para la confección", añadió antes de estimar el costo de la confección y los valores que se manejan en el mercado para adquirir ese tipo de equipamiento.

Faltan herramientas en una EPET.mp4

"Dependiendo del tipo de máquina, el tamaño y muchas otras cuestiones técnicas, como mínimo tienes que hablar de medio millón de pesos para arriba para estas tres maquinitas juntas. Y el costo que tuve en los materiales para lograrlas -entre algún rodamiento y los metales- fue menor a 15 mil pesos", aseguró.

"Ojo, obviamente el rendimiento y las prestaciones son diferentes; pero los logros que se pueden hacer -siempre hablando de una escala- son enormes en cuanto al valor pedagógico y didáctico. Aprender las mismas técnicas, el mismo accionamiento de esos dispositivos, nada más que todo de una manera un poquito más chiquitita. También son más fácil de mover dentro de un espacio para guardarlas, mudarlas y maniobrar inclusive", destacó.

A pulmón

Galetti recordó que la Epet 28 de Villa LA Angostura "es una institución nueva que viene cuestionándose desde hace muchísimo tiempo a través de mucha gente que estuvo y que está involucrada en tratar de sacarla adelante".

"Por fin ahora se empiezan a ver los resultados, pero es algo en lo que seguimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, mucha gente entiende a la educación técnica como algo indispensable. Es súper importante eso, sobran fundamentos para defender y para ponderar la educación técnica", esgrimió.

epet 28 villa la angostura.jpg

Al ser consultado sobre si había un pedido para incorporar este tipo de maquinaria al establecimiento, expresó: "Voy a hablar como ciudadano, como Guillermo, como profe pero no en nombre de la institución para no involucrar a otros, más allá de que creo que con la gran familia institucional vamos a estar de acuerdo. Pero quiero dejar en claro que hablo como Guillermo. Creo que hay un enorme problema de comunicación. Al ser una institución nueva esas cosas todavía se maduran. Si uno quiere ser este tolerante y lógico, que por una cuestión de comunicación no estén hecho los pedidos. Sin embargo, también sería esperable que junto con la institución ya vengan los equipos, o sea que se inaugure un edificio con sus insumos y con todo el escenario para el aprendizaje sea, desde sus inicios, el mejor".

"Ahora recibimos una primer partida de herramientas manuales para las cuatro áreas en las que vamos a tener en el taller, que son la de ajuste, ferretería, electricidad y carpintería. Dos de esos cargos están por cubrirse todavía. Ahora lo que tenemos habilitada es la parte de carpintería y hojalatería", precisó al dar cuenta del estado de situación del establecimiento.

Al reflexionar sobre su actitud y la falta de recursos que afectan a varios establecimientos, Galetti planteó: "Yo creo que el compromiso y vocación docente dicta que respondas a las inquietudes y expectativas de los alumnos, las alumnas y las familias. Tenemos esa obligación. Si no tenés el escenario ideal para poder responder a eso, estás complicado. Se va a notar en el ánimo de los chicos, en la energía".

"Por otro lado, es una oportunidad muy valiosa para plantear la resolución de un conflicto, incluso como estrategia de resolución didáctica. Lo que pasa que tiene que ser algo fortuito, de carácter espontáneo y no tiene que ser el paradigma a seguir tener que solucionar todo el tiempo las cosas. Muchas veces necesitábamos de los canales facilitadores para poder generar el mejor entorno de aprendizaje", recalcó.

"Más allá de que a la escuela técnica siempre la asociamos con un taller, hay otro aspecto importante. Creo que es uno de los últimos bastiones en los que podemos posicionarnos los docentes para defender el aprendizaje a través de formas concretas que están absolutamente subestimadas: el aprendizaje concreto, el aprendizaje extenso motor, el aprendizaje a través de los sentidos se llama cognición encarnada. Es una una de las tantas concepciones teóricas que se puede tener y que se están perdiendo porque se están ponderando un montón de mecanismos pseudo tecnológicos en los que se sobreestiman los valores de esos instrumentos. Voy a hacer un ejemplo muy práctico: para ustedes. ¿qué tiene más valor en el aprendizaje o qué va a involucrar mayores procesos cognitivos? ¿Apretar un ícono en una pantalla táctil o intentar que dos piedras hagan equilibrio una sobre otra?", inquirió.

"La educación técnica, más allá del taller, permite volver a construir el conocimiento, a lograr la apropiación de los saberes a través de formas que son indispensables en nuestra confección del andamiaje y de la estructura del conocimiento. Estamos salteando un montón de procesos valiosísimos -psicológicos, que tienen que ver con las emociones, neurológicos y hasta fisiológicos te diría- por una cuestión quizá de velocidad y de simpleza o por un entendimiento de lo que significa la tecnología, conceptualmente muy incompleto. La tecnología es la capacidad que tenemos nosotros de transformar la realidad y hoy a la tecnología la están vendiendo y promocionando como el uso pasivo de un dispositivo. Entonces no, no estamos vivenciando auténticamente esa transformación de la realidad. Lo que estamos haciendo es siendo usuarios, muy tranquilitos, adormecidos, con poca capacidad crítica acerca de lo que significa la tecnología. Eso es lo que representa para mi el valor de la educación técnica", subrayó.

"Quiero llamar al entendimiento entre la opinión pública, entre la población en general y la familia docente. Me parece que son tiempos de unión, creo que tiene que terminarse esa gran diferencia y esa opinión negativa que tienen acerca del docente. Hay una gran mayoría de profes y maestras a los que la educación lleva a hacer mucho más de las obligaciones que tenemos, pero mucho más. El compromiso es hacer el doble de lo que te corresponde, a puro corazón y usando medios propios. Pero bueno, es una actividad hermosa y a la vez extenuante. Pero me gustaría eso, que ese amigue la opinión pública con lo que hacemos", concluyó.