Faltan 6 días: ¿Se puede usar el celular al momento de votar?

Si bien explicó que cada ciudadano sí puede acercarse a la escuela que indica el padrón para votar con su celular, "no puede manipularlo en el momento en que está usando la máquina para emitir su voto".

"Sí se puede utilizar el teléfono fuera del momento de la votación. Las autoridades de mesa están capacitadas para marcarles esta diferencia a los electores", confirmó Willhuber en declaraciones radiales.

El funcionario explicó que si un ciudadano está manipulando su celular mientras está utilizando la máquina para votar podrá ser advertido por las autoridades de mesa sobre la prohibición.

En la página 5 del protocolo electoral quedó establecido que está "prohibido utilizar teléfonos celulares y dispositivos electrónicos". "Se prohíbe la utilización de celulares y cualquier otro dispositivo electrónico por parte del elector en el momento de estar utilizando la máquina de votación", aclaró.

El próximo domingo 16 de abril los neuquinos deberán elegir a su próximo gobernador y vicegobernador y la nueva Cámara de Diputados, con 35 legisladores provinciales titulares y 18 suplentes. También 28 intendentes, 21 presidentes de comisiones de fomento, 10 comisiones municipales, concejales y consejeros escolares en 14 distritos.

Para votar gobernador y vicegobernador los neuquinos deberán optar entre seis candidatos, que van repetidos en 27 listas colectoras.

La Cámara de Diputados renovará 35 diputados titulares y 18 suplentes, entre 25 listas de candidatos a diputados por 27 agrupaciones partidarias.

Las opciones para votar la fórmula gobernador y vicegobernador son: el actual vicegobernador Marcos Koopmann y la ex vicegobernadora, Ana Pechen (MPN); Rolando Figueroa, ex vicegobernador, ex intendente de Chos Malal y de Huinganco y actual diputado de la Nación por el MPN junto a la actual intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, por el partido Comunidad.