Familia de turistas mendocinos resultó herida en un vuelco

“Al intentar regresar a la calzada perdió completamente la estabilidad y derrapó”, informó a LMNeuquén el comisario José Cerda. Pese a que la mujer intentó estabilizar el automóvil, éste se cruzó de carril y terminó frenando al costado de la vía, volcado sobre un costado. “Al no alcanzar a dar tumbos no hubo que lamentar mayores daños y nos da a entender que no venía a alta velocidad”, detalló.