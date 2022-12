Familiares denuncian abuso policial en la persecución del barrio Melipal

"Los chicos salen asustados. Yo salgo por atrás del portón de mi casa y una mujer policía tira un tiro que le pega en el tanque de combustible al vehículo, que queda ahí afuera perdiendo todo el líquido. En ese momento aparece un móvil de la Comisaría 21 que parece que estaba drogado porque se lo notaba muy acelerado, muy exaltado. Salió para atrás a buscar a los chicos”, relató Nicolás.

muerte persecucion barrio melipal Gentileza

En su desesperación, el joven que intentó ingresar a lo de un vecino no se percató que en el lugar habían dejado material de construcción. “Él se asustó y se le enganchó la pierna. Entonces cuando cayó no pudo esquivar un hierro de 8 y eso fue lo que le atravesó de un lado al otro en la cabeza”, contó consternado Genaro, otro vecino.

En tanto, Edith Zapata la madre del joven con el que se encontraba la víctima, aseguró que su hijo estaba desaparecido y en las comisarías no le daban razón de él. “Salieron los dos huyendo y yo no encuentro a mi hijo. La noticia dice que hay un detenido, pero nadie sabe nada. Nosotros anduvimos en las comisarías y no nos dan respuestas. Fuimos hasta la Primera porque de ahí arranca el procedimiento y quien lo inició nos dijo que en el auto no tiene nada, pero si tiene un tiro en el tanque”, indicó la mujer.

“Yo quiero saber dónde está mi hijo y que van a hacer ahora ¿Por qué la policía de la 21 se ensaña tanto con los pibes? Mi hijo no está”, recalcó la mujer en declaraciones televisivas.

La madre del joven desaparecido explicó que cuando los chicos llegaron a la esquina “se les tira toda la policía encima” y ella intentó “manotearlo” porque estaban muy asustados. “Los traían acorralados. Se ensañan con los chicos del barrio”, denunció.

Por último, los hermanos Cárdenas informaron que se encuentran en plena recolección de pruebas por parte de los vecinos, filmaciones y testimonios, para denunciar el abuso policial que terminó con la vida de Emanuel, de 19 años.