Familiares de Kayla realizarán una marcha en reclamo de justicia

“Hoy a las 18 nos vamos a concentrar en el monumento al General San Martín en pedido de justicia para que se empiecen a mover la causa porque con tantas pruebas que hay no se ha hecho nada. Él anda por las calles, va al hospital a molestar a la mamá de la nena, como si nada”, señaló una tía materna de Kayla, en declaraciones a LMNeuquén .

La mujer, que prefirió no revelar su identidad, aseguró que a partir de ayer tiene una restricción que le impide acercarse a la madre de la nena al hospital, por pedido de los abuelos maternos de la pequeña.

“Ayer ya estaba la Policía para no dejarlo entrar. Nunca tuvimos relación con Juan S. es más estábamos en descuerdo, sabíamos que era agresivo con ella, pero no a este nivel que nos enteramos ahora”, agregó.

Dijo que la abuela intentó intervenir cuando se enteró que hubo un episodio de violencia. La pareja había estado separada durante seis meses. “Siempre fue una relación enfermiza. Sabía que una vez le había pegado y no lo quiso denunciar porque iba a ir preso porque él ya tiene antecedentes de violencia”, aseguró la tía.

Incluso van a sumar a la causa que el hombre la habría golpeado a la madre de la nena en la vía pública en Las Grutas, previo al viaje que emprendieron de regreso a la capital neuquina.

“Hay audios en Las Grutas que dan cuenta que él las subió a ella y a la nena de los pelos al auto para regresar. Estaban tomando alcohol e iban a venir al otro día. Lo que más bronca nos da es que en Las Grutas intervino la Policía cuando él le pega en un lugar público y lo único que hace es tomarle datos y lo deja ir”, relató.

La tía sostuvo que cuentan con audios que dan cuenta que Kayla “pide por favor que no la dejen venir con Juan porque le iba a pegar a la mamá”.

Los familiares responsabilizan del incidente vial, que tuvo lugar entre las localidades de Villa Regina y Enrique Godoy, a la pareja de la madre. “Los testigos dicen que andaba a 160 y 180 km/h, que él los pasa en la recta y que después se encuentran con el accidente adelante. Que no venía ninguna camioneta, que él toca con un guardarraíl. No había semáforo, era una recta oscura. Dicen que no se veía nada, que iban despacio a vacacionar a Bariloche”, añadió la tía.

Indicó que, supuestamente Juan declaró que no conducía en estado de ebriedad y el impacto se debió a que una camioneta le habría tocado el vehículo Peugeot 206 por detrás. Lo que saben los familiares es que habría salido de Las Grutas alcoholizado e incluso que había parado en un pueblo a comprar dos latas de cerveza.

Cuando fueron a la vecina provincia se encontraron con la pareja de la nena. “Encaró al papá de la nena, como queriéndolo abrazar o pidiéndole disculpas. Lucas lo corrió y le preguntó: ‘Vos venías en pedo, ¿no?’ y él le respondió: ’No, yo no venía en pedo’”, relató la tía.

La mujer dijo que “es terrible para la familia ver al tipo (Juan) que anda como si nada”. Dijo las amigas que se encuentran cuidando a la madre de la nena vieron que el primer día le pasó un celular en el hospital con su número y el de un abogado. “Ahí te das cuenta que la está tratando de manipular. No sé qué va a declarar ella, nosotros estamos firmes en pedir justicia por la nena. Si lo quiere seguir al tipo que lo siga. Irá a caer por encubrimiento. Como familia estamos decididos a cualquier cosa, queremos que pague lo que tenga que pagar”, aseguró la tía.