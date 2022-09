Familiares y prestadores reclamaron contra los ajustes en Discapacidad

Reinoso sostuvo que están reclamando el pago de las prestaciones a 30 días de realizadas, a la vez que recordó que todavía el gobierno nacional no libera los fondos para hacer frente a la prestaciones practicadas en mayo y junio.

Entre los motivos de las protestas, sobresale el rechazo al decreto del ajuste y para que el apoyo a las prestaciones se mantenga en el ámbito de las obras sociales.

Dijo Reinoso que la superintendencia y Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI) aseguran que todos los pagos están regularizados. De ahí que las obras sociales manifiesten a sus afiliados que está todo vigente y no se encuentran con prestaciones cortadas. “Esto no es cierto, nosotros estamos suspendiendo las prestaciones de aquellas obras sociales que no han regularizado junio, que es el mes de mayo en realidad”, aseveró Reinoso.

Agregó que “lamentablemente no pueden atender” a las personas con discapacidad si las obras sociales no se ponen al día, a la vez que admitió ser consciente de que están cortando la continuidad de los tratamiento. Lo que buscan con las protestas "es que se nos escuche una vez que se pongan al día todos los pagos atrasadísimos de tres o cuatro meses o seis meses”.

La prestadora abogó para “que se haga efectiva la cadena de pagos para sostener tanto los centros terapéuticos como la economía que genera a su alrededor”.

Aseguró que el 80% de los centros terapéuticos del Alto Valle no abonaron los alquileres de agosto y menos el de septiembre. “Históricamente, hemos seguido atendiendo a pesar de los atrasos y de los aranceles desactualizados respecto a la inflación. Pero hoy es insostenible, sino salimos con las familias a reclamar no estarían tratando de girar los fondos para pagarnos”, cerró la prestadora.