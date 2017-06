Famosas al descubierto

Lo curioso fue que en esta oportunidad, Graciela Alfano envío mensajes en un grupo de Whatsapp al que fue agregada. “Quiero que me digan quién les dio mi número porque veo que todos los que me están llamando por teléfono son de Uruguay. Por favor. Yo puedo bloquearlos, pero estoy apelando a su buena onda. Les pido que me saquen”, dijo la vedette en un mensaje de audio, y en otro añadió: “No sé quién puso mi número en una publicación, supongo que se estará divirtiendo y me está haciendo perder mi tiempo. Les ruego que me saquen de estos grupos y me respeten”.

Poco después, empezó a circular otro listado con los números de Barbie Vélez, Magui Bravi y Flor Vigna. Se presume que los contactos se filtraron de la agenda de algún productor descuidado.

Pedido con onda: “Veo que se están divirtiendo. Les ruego que me saquen”, dijo Alfano por Whatsapp.

Segunda tanda: Flor Vigna fue víctima de otra filtración junto con Barbie Vélez y Magui Bravi.

Una broma reiterada

El año pasado se publicó en las redes una agenda telefónica que incluía información de más de 50 famosos, desde Belén Francese a Mirtha Legrand pasando por Antonio Gasalla, Luisana Lopilato, Claudia Villafañe, Nicole Neumann y Sebastián Ortega. Tras la filtración, varios de los perjudicados se vieron obligados a cambiar sus números.