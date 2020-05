Famosas en guerra por la "maquinita" para la cara

"Nuskin tiene como regla no hacer regalos a nadie ni tampoco hacer publicidad. Sí trabajamos con cuentas de Instagram que tengan más de 20.000 seguidores. Las influencers deciden cómo orientar su negocio: si se van a dedicar a vender productos, a generar una red de comerciales que les provean comisiones o a las dos opciones. Es una oportunidad de negocio tan válida como otras : ellas utilizan su caudal de seguidores para vender productos y conseguir vendedores", explicó la doctora María Raffinetti , médica del Hospital Militar de Campo de Mayo y distribuidora de la marca.

Es allí donde aparecen famosas como Cinthia Fernández, Rocío Guirao Díaz, Yanina Latorre, Adabel Guerrero, Jujuy Jiménez, Silvina Luna, Sol Pérez, Nicole Neumann , Marcela Kloosterboer , Florencia Peña , María del Cerro, Morena Rial, Laurita Fernández, Silvina Escudero, Jesica Cirio, Zaira Nara, Julieta Nahir Calvo y Sofía Zamolo, quienes utilizan sus redes para promocionar el producto en cuestión.

Sin embargo, al cruce salieron la China Suárez y Jimena Barón. Es que al parecer, la pareja de Benjamín Vicuña le vienen ofreciendo desde hace un buen tiempo el publicitar el también conocido “lumispa” y siempre se ha negado.

“NO quiero vender ninguna “maquinita” para la cara. Gracias”, escribió la joven en Twitter, cerrando cualquier chance de que alguna distribuidora de la marca se acerque.

La China no fue la única y al mismo tiempo dio su opinión Jimena Barón, quien se mostró en contra. "Yo pienso", anunció Barón en Instagram Stories . "En vez de gastar fortunas en productos de belleza prueben una semana lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse, hidratar la piel con alguna crema (la que puedan comprar según el bolsillo), tomar dos litros de agua por día, comer sano y dormir bien". En clara referencia al polémico producto "de moda" entre las famosas, la intérprete de La cobra, añadió: "Debería haber un cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso en vez de comprar magia". Luego, remató: "La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo".

