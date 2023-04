Famoso periodista K apuntó contra la oposición por la golpiza a Berni

El periodista, simpatizante del kirchnerismo, puso en duda que haya sido un hecho de inseguridad porque es ilógico pensar que "tres o cuatro hombres destinan dos autos y armas largas para robar una cartera en un colectivo a las cuatro de la mañana. ¿Les parece razonable? A mí no. Los chorros hacen cuentas como cualquiera , no destinan semejante cantidad de recursos para subirse a un colectivo, que qué puede tener, ¿un celular viejo?".

Según la curiosa y un tanto infundada opinión de Navarro, los ladrones no fueron a robar sino directamente a asesinar: "Uno tiende a pensar frente a esos hechos que los tipos fueron a matar a un colectivero. ¿Cuál es el dato que indica que haya sido un hecho de inseguridad? Yo no lo veo. Al contrario, creo que es tan un atentado, un hecho político, que lo generaron a propósito, para que todos sepamos que es un show, que alguien decidió ir a matar un colectivero en la provincia de Axel Kicillof, que tiene hoy una imagen casi inédita".

La editorial, que se extendió por casi una hora, siguió esa línea: "el asesinato fue premeditado, quizás por la oposición, para desestabilizar al gobernador de la provincia de Buenos Aires". Navarro se esforzó en defender la gestión de seguridad de Kicillof diciendo que "la provincia no ha querido dar los datos de inseguridad ayer por buen gusto. No existe el asesinato cero en ningún lado…".

Más adelante, Navarro aclaró que él no sabe "quién mató al colectivero...", pero enseguida aclaró: "Ustedes piensen: un barrio humilde, donde no hay plata, y vos destinás dos autos y tres o cuatro hombres y armas largas para subirte a un colectivo y robar una cartera… ¡Vamos, muchachos! Esto se parece más, y no lo puedo probar, a que alguien le plantó un muerto. El otro día Pato Bullrich se sacó una foto con los colectiveros. Yo no digo que fue Bullrich, digo que están trabajando en un ámbito que tiene que ver con lo que ocurrió".

El periodista también vinculó el asesinato del colectivero con una forma de desestabilización al gobierno nacional: "Esto hay que unirlo a otras cosas que están pasando, donde hay un aire desestabilizador… Las medidas económicas son las adecuadas en este momento. Vos decís no es maravilloso, pero nada es maravilloso cuando vos tenés una pandemia, una guerra y una sequía. Pero es lo que hay que hacer".

Tras defender las medidas económicas de Massa, Navarro volvió a cuestionar a los manifestantes con un curioso análisis corporal de los colectiveros: "A mí no me gustó que le hayan pegado a Berni, cobardemente… ¿Son colectiveros esos monstruos grandotes, con esos brazos? ¿Viste que los colectivos tienen dirección hidráulica? No hace falta ser grandote para manejar un colectivo. La mayoría de los colectiveros no son gente grandota".