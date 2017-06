Fantasía con Pampita

De novia con un rugbier, admitió que el sexo tiene una importancia de 9,5 en su vida. Además, agregó que le gusta mucho la autosatisfacción: “La practico habitualmente”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de incluir a terceros, ella aseguró: “Nunca probé tríos, no sé si lo haría con una pareja estable. Me da miedo”.

Levantando un poco más la temperatura, reveló que tuvo sexo “en un boliche “. “Fue el lugar más raro, y me gustaría tener sexo en un avión”, dijo la joven de 29 años. Jaitt se atrevió a dar un paso más y le preguntó si le gustaba que el hombre use disfraz. Con un poco de timidez, contestó: “Me gusta que use disfraz. Me gusta que me cuente historias, que me vaya contando una historia y yo me la imagino”.

Horror: La cantante de Agapornis reveló que sufrió violencia de género “psicológica”.

Víctima

La blonda, que está pasando por un muy buen momento profesional, reconoció que sufrió violencia de género.

“Sufrí violencia de género, fue psicológica, verbal. Fue una relación que tuve, es difícil salir de esa, una no se da cuenta hasta que decís ‘hasta acá llegué’. Incluso hasta se siente que es culpa de uno y te merecés esos maltratos porque vos estás haciendo algo mal, porque no estás actuando bien”, expresó Lezcano. Y agregó: “Se puede buscar ayuda y se puede salir”.