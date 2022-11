La mujer que registró el misterioso evento afirmó que no había ninguna persona alrededor del columpio, mientras que ese día tampoco se registraban vientos en la zona. Además, dijo que no es la primera vez que advierte un hecho de estas características. "La plaza, de día, es el espacio de encuentro de los niños del barrio, en las mesas y bancos se sientan a tomar mates y disfrutar de los días lindos. Cuando empieza a llegar la noche, aunque no corra viento, suele pasar que alguna de las hamacas se mueve como si hubiese alguien hamacándose", relató Natalia, en diálogo con LMNeuquén. "Se puede ver que la otra hamaca queda inmóvil y, aunque no haya nadie en la plaza, la hamaca sigue y sigue", señaló.