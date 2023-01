Fantino fue a la peluquería en Estambul y vivió un peligroso momento

Sin embargo, en las últimas horas, el periodista compartió un video en el que mostró un insólito hecho que vivió en una peluquería. "Me vine a cortar el pelo acá en Estambul. Y le pedí que me saque la pelusa de las orejas", comenzó explicando Alejandro Fantino. Y continuó: "Explicame para qué me arriesgo a lo que no conozco. ¡Agarró un encendedor!".

Lejos de la tevé

La vida de Alejandro Fantino cambió mucho en este último año, y al parecer lo seguirá haciendo. El conductor abandonó la cadena ESPN después de pelearse con dureza con varios de sus colegas en el mundo deportivo, se casó con Coni Mosqueira y hasta creó su propio medio de comunicación. Sin embargo, la decisión que más sorprendió de todas fue la que tomó este lunes por la noche.

Es que en vivo en Animales Sueltos, el conductor anunció que era su final en América TV y en la televisión en general, al menos por un tiempo. El conductor explicó las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

"La televisión y este medio me dio todo. Me dio la felicidad en la que vivo. Me dio alegría, poder darle una mejor atención médica a mi viejo cuando lo necesitó. Me dio y me da poder estar dándole a mi madre lo que necesita para poder transitar feliz el tiempo que transita. Me dio a mi esposa, Coni, que es la mujer de mi vida. Me dio a mi hijo, reencontrarme con mi hijo. Me dio amigos. Me dio la casa donde vivo. Me dio Buenos Aires. Me dio Tigre. Me dio todo. Pero yo también le di todo. Y esta profesión es a todo o nada. Si vas a trabajar con la patita un poquito floja, te cortan los ligamentos. No por mala leche. Porque esta profesión exige todo", explicó Alejandro Fantino.

"Esta profesión exige levantarte a la mañana y ver el rating que hiciste. El minuto a minuto que te angustia", contó el conductor antes de agregar: "Termina en cierto punto desgastando y haciéndote priorizar cosas que finalmente no son tan importantes".