Farmacéutica convoca a pacientes con VIH a no abandonar el tratamiento

Liliana Guerrero es farmacéutica jubilada del Hospital Bouquet Roldán y actualmente integra el programa de vinculación y retención de pacientes VIH positivo al sistema de salud de la ciudad de Neuquén. Con un video muy didáctico, que intenta difundir por todos lados, convoca a estos pacientes a no dejar su tratamiento para disminuir el virus en la sangre y que así no sean transmisores.

“Somos un equipo coordinado por Calanni, tenemos dos trabajadoras administrativas y una psicóloga y yo que soy la que capto los pacientes. Las administrativas me pasan los contactos de las personas que no se presentaron a sus consultas y yo los contacto para que vayan”, explicó Guerrero a LMNeuquén .

La farmaceútica contó que busca divulgar la importancia de que las personas con VIH positivo cumplan con sus tratamientos y que por eso se le ocurrió este video. “Me interesa un montón este tema porque convivo con los pacientes y quiero ayudarlos a que tomen la medicación”, aseguró.

HIV Georgi.mp4

“El virus que ustedes tienen se va comiendo de a poquito sus defensas cuando no toman la medicación. Las pastillas que ustedes van tomando van formando, cada pastillita es un ladrillito, y va a formando una pared. Esa pared no deja que el virus pase y coma sus defensas, por eso es tan importante tomar la medicación, si ustedes no toman la medicación ese virus pasa, va comiendo sus defensas y poco a poco come todas sus defensas”, relató de manera didáctica en el video.

Guerrero contó además que trabajó durante 18 años en el Hospital Bouquet Roldán y que allí el papel como farmaceutica es muy diferente al que puede tener en una farmacia comercial. “Nosotros trabajábamos en conjunto con el nutricionista, asistente social, médico, en el hospital es un trabajo interdisciplinario. Y en aquel trabajo me metí de lleno con el VIH”, relató.

“Luego de aquel trabajo por muchos años, el año pasado fue cuando me convocó Calanni para captar a los pacientes que estaban fallando con su tratamiento”, comentó la farmaceútica, quien además detalló que está en contacto telefónico con 250 pacientes de VIH para realizar su seguimiento.

La profesional confesó que su máximo interés es que los pacientes tomen su medicación ya que si cumplen con el tratamiento durante seis meses “quedan indetectables, si bien el virus lo tienen en la sangre, no lo transmiten”.

VIH medicamentos pandemia

En el video la explicación continúa de manera clara: “Una vez que esa pared se ha consolidado, el tratamiento antirretroviral permite controlar en forma efectiva la infección en personas con VIH mejorando su calidad de vida. Cuando se toman todos los días el tratamiento antirretroviral evita que el virus se replique, y disminuye la cantidad de virus en la sangre hasta niveles que no se pueden detectar con análisis convencionales”, detalla la farmaceútica, encargada de convocar a seguir sus tratamientos a las personas con VIH positivo.

Y luego asegura que: “Esto se llama carga viral indetectable, no significa que se haya eliminado el virus, pero si se toma todo como dijo el médico y el equipo de salud es indetectable que es igual a intransmisible. No transmiten el virus del VIH por vía sexual a otras personas”.

Guerrero aclaró que su explicación trata de ser lo más clara posible para que la entienda “doña Rosa”, pero que su objetivo es llegar con el mensaje.

“Quizás no sea muy técnica, quizás un médico pueda reprocharme que lo explico de manera fácil, pero la idea es que le llegue a las personas y lo entiendan”, advirtió la farmaceútica, quien además indicó que todas las personas que sean VIH positivo y no estén cumpliendo con sus tratamiento, luego de ver este video si quieren retomarlo lo que deben hacer es ir a visitar a su médico de cabecera y retirar la medicación.