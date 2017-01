Embed

El sábado pasado cerca de las 8 de la mañana tuvo lugar un violento incidente en un local de McDonald's ubicado en el centro de Villa Carlos Paz, en el que se vio envuelto Federico Bal, sus amigos y dos custodios que lo acompañaban. Testigos que se encontraban en el lugar lo acusaron de haberse "colado" en la fila y se armó una pelea.

En un nuevo video que comenzó a circular en las últimas horas se puede ver el comienzo del escándalo, en donde se puede ver a un grupo de jóvenes que gritan e insultan en medio del tumulto dentro del local de comidas rápidas. El custodio de Fede Bal intenta protegerlo y luego lo saca del lugar.

El actor se dirigió al local después de ir a bailar a la disco Zebra. Fue junto a sus amigos. Explicó lo que sucedió: "Estaba repleto de gente y unos pibes atrás me dicen 'hey, te estás colando'. 'No me estoy colando chicos, estoy comprando una hamburguesa, si ustedes se ortivan…' Estaban borrachos algunos, me gritaban y me vuelva una trompada de atrás que me revienta la cabeza. Y ahí se armó una batahola terrible".

Según su relato, después del golpe sus amigos se metieron para defenderlo y se armó la pelea, que terminó con un joven tirado en el suelo. "El pibe que quedó en el piso es el que me agredió, y mis amigos se volvieron locos, imaginate, como cualquier pibe normal de mi edad al que le pegan sin hacer nada".