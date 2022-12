Juan Manuel Coto, quien asumió la defensa de Parra luego de la detención, manifestó que, por el contrario, hay "evidencia objetiva" que no se tuvo en cuenta y liberaría al acusado de sospechas. "No es cierto que no se encontró ADN y que Agustina no se defendió. Se encontró ADN de una persona que no es Parra" en las manos de la víctima, manifestó.