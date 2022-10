Fernando Carrillo contó cuál es el polémico "método de sanación" usa para vivir

Cada vez están más de moda diferentes métodos de medicinas alternativas, muchos provenientes de países orientales, que prometen curar males y mejorar la salud de cualquiera que los toma. Sin embargo, muchos médicos advierten sobre este tipo de sustancias, ya que muchas no solo no sirven, sino que además pueden perjudicar la salud de las personas, por lo que siempre que una famoso, en este caso Fernando Carrillo , habla sobre el tema generan mucha polémica.

"He aprendido que en la vida gana el que más ayuda y no el que más acumula, no tengo necesidad de acumular más", explicó Fernando Carrillo antes de agregar: "Me gustaría darles experiencias a nuevas generaciones, por eso invertí, me asocié con el doctor Alvarius y lo que queremos es ayudar, de hecho lo regalamos".

El actor es un férreo defensor de este método, que ya antes había promocionado en su visital al programa Mañanísima. “Por algo lo llaman ‘la molécula de Dios’", detalló antes de ampliar: "Es como morir y volver a nacer".

"¿Quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? porque las pastillas prescritas esas si están increíbles, es la epidemia más grande que vive Estados Unidos lamentablemente, eso sí es grave para mí, pero de repente a medicinas alternativas les quieren llamar drogas", cerró el tema.