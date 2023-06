Fernando Gago explotó y habló de sus peleas con Cardona, Vecchio y Miranda en el vestuario de Racing

"No están trabajando con el plantel. Todavía les falta... Yo lo viví y a veces es mejor darles libertad. Están en la fase final, pero les falta mucho trabajo. Pero no hubo enojos", agregó el DT de Racing.

Además, se refirió a Cardona quien quedó fuera del banco frente a Defensa y Justicia e incluso aseguró que quiere volver a Colombia. "Es jugador de Racing y tiene contrato. Yo lo considero y está trabajando con el plantel. No escuché sus declaraciones, pero las leí, me las hicieron llegar. Yo consideraré si está para jugar o no", aseguró Fernando Gago.

Gago dt 2.jpg

Además, el director técnico de la Academia habló sobre la diferencia que parece haber entre en nivel de sus dirigidos en la Copa Libertadores y el Torneo Local.

“La motivación del futbolista es el escudo, el sentido de pertenencia de querer jugar y ganar. Dentro de este vestuario se compite, se quiere ganar constantemente. La motivación en este plantel existe hasta para entrenar”, contó antes de agregar: “El año pasado, como en este, hemos cambiado muchas facetas de juego. En 2022 el resultado acompañaba y quizás no se notaba tanto pero siempre realizamos modificaciones”.