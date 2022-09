Ferracioli salió al cruce de la denuncia por perros cimarrones en la meseta

Horas después de que Ever Urrutia, un vecino de Colonia Rural Esperanza, señalara en declaraciones radiales que jaurías de cimarrones tienen a maltraer a los crianceros de la meseta y - en ese marco - apuntara contra las autoridades de la Municipalidad de Neuquén por el cambio de ordenanzas y porque "no puede atrapar a los perros" , llegó la respuesta de la subsecretaria de Ciudad Saludable, Andrea Ferracioli, conocida por su defensa de los derechos de los animales.

"Lo que dijo es totalmente falaz. Los animales no atacan por sentir sangre o probarla. Los animales que viven en la colonia, como es una zona de chacras, muchos los tienen sin contención. Muchos de esos animales tienen un cuidador. Lo que nosotros aconsejamos son correderas grandes para que estén contenidos en sus espacios, con sus cuchas, comida y agua, como corresponde. A mi no me gusta hablar de jaurías, porque no son jaurías. Son perros en estado de agresividad o que hacen manadas. Y nosotros intervenimos con nuestras jaulas trampas, no es que no estamos haciendo nada. Tengo las fotos de todas nuestras intervenciones", sostuvo.

Muni perros 3.jpeg

"Además, la colonia tiene un quirófano a menos de cuatro kilómetros. Fuimos en varias oportunidades con nuestros quirófanos móviles. Las castraciones disminuyen el vagabundeo. Si Urrutia no está al tanto, lo lamento. Pero no puede dar estas declaraciones erróneas e injustificables. Nosotros no tenemos denuncia sobre lo que dice que está pasando. No tenemos denuncia de agresividad ni de la matanza de otros animales por parte de perros. No hay sustento que me diga que lo que está diciendo es verdad", subrayó indignada.

"Somos un municipio muy presente en la colonia. Estuvimos hace menos de un mes, fuimos un sábado a la tarde a desparasitar. En dos oportunidades hemos llevado el tráiler móvil al centro de salud médico que nos presta las instalaciones y nosotros ponemos nuestros quirófanos. Hace poquito estuvimos ahí. Se han castrado más de 450 animales en ese barrio. Se han desparasitado más 170 animales. Estamos en continuo trabajo con organizaciones proteccionistas que se toman el trabajo de buscar los perros y llevarlos a castrar, a vacunar contra la rabia. Trabajamos con la Defensoría del Pueblo", enfatizó.

En el recuento de las acciones que despliega con los equipos municipales y las organizaciones proteccionistas, Ferracioli destacó: "Tuvimos que intervenir en dos casos muy importantes. Uno fue el de la proteccionista Estela Villafañe que murió. Ella tenía perros no sociabilizados y estuvimos un mes trabajando en la colonia con esa comunidad. Nos llevamos a esos animales porque no los podíamos dejar a la deriva. Fueron sociabilizados, castrados y dados en adopción. Nos quedan tres o cuatro de ahí".

Muni perros 5.jpeg

"Luego hubo otro caso más, por un asesinato. Nosotros acompañamos a las proteccionistas y estamos castrando a los animales de ese lugar. Ahora los está asistiendo un vecino", agregó.

"La verdad es que son vergonzosas las palabras de Urrutia. Son graves porque matar animales viola la ley penal 1.446 y la ordenanza vigente que tiene 20 años y que está aggiornada a las políticas públicas que tiene este municipio hace tres años. Hace tres años atrás se castraban de 6 mil a 7 mil animales por año. Nosotros llevamos castrados 47.800 animales castrados en tres años", postuló.

"En Colonia Nueva Esperanza estuvimos dos veces. Nos quedamos más de un mes. Hemos educado, hemos ido a desparasitar, hemos ido a vacunar. Hemos realizado allanamientos. Hemos intervenido en dos situaciones de perros que estaban solos. No estoy hablando de dos perros, estoy hablando de 20 perros que ahora están todos en Bienestar Animal y puestos en adopción. No es real lo que está diciendo", insistió con enojo.

Muni perros 1.jpeg

Por último Ferracioli recordó que el 4 de octubre se realizará una jornada de castración masiva "en todos nuestros quirófanos" y agregó que "si hay alguna situación con un perro que no tienen cuidador, se puede hacer la denuncia en el 147 y nosotros iremos a evaluar la situación para poder intervenir como hemos intervenido en todos los casos donde se nos ha hecho la denuncia".