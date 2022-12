Ferraresso recibió a una mujer policía víctima de violencia

La problemática que le relató brevemente la agenta a la ministra ocurrió en junio pasado. Ella está estudiando una tecnicatura dentro de la Policía y necesitaba un cambio de turno de trabajo para poder cursar, pero el jefe inmediato le dijo a la joven: “El problema es tuyo, a mí no me calienta. Yo no tengo que darte soluciones a vos porque yo no te mandé a estudiar, vos lo haces porque querés. Si yo quiero cursas y si no quiero no. Que sea la última vez que venís con estos planteos”, contó la agente bajo reserva.

El destrato del superior fue escuchado por varias compañeras de trabajo y la joven quedó totalmente angustiada.

“Al llegar a mi casa, no podía parar de llorar. Estuve así toda la noche y el día siguiente. Hasta soñaba con esa situación. Es por eso que resolví ver a una profesional y luego realicé las denuncias correspondientes”, reveló la mujer.

El profesional que la trató observó el estrés psicológico sufrido por la agente y le dio una licencia que concluyó en agosto pasado.

La justicia laboral, donde radicó la denuncia, requirió informes a la Superintendencia de Seguridad de la Policía, pero no hubo respuestas. Incluso, la defensoría del Juzgado Laboral todavía no le ha asignado un defensor a la joven, motivo por el cual recurrió al letrado Gustavo Lucero.

“La Justicia laboral advirtió que la Policía no había contestado el oficio, ni se había dado instrucción para que sea un defensor público quien patrocine el caso de violencia de género. Por lo que, al ver esta irregularidad, reenviaron el oficio y comunicaron a la defensoría”, contó Lucero.

Ahora, se aguarda que haya a la brevedad un encuentro entre Ferraresso y la agente de manera más formal, pero se articularía en los próximos días un pedido de la ministra a Jefatura para tener detalles de los hechos denunciados.

En la actualidad, la joven policía se encuentra a disposición y a la espera que le asignen un nuevo destino.