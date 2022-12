Festejaban el fin de año y terminaron a las piñas y botellazos: heridos y detenidos

Lo que era una noche de festejos por el fin del ciclo lectivo 2022, al que denominaron “Último Último Día” (UUD), terminó con graves incidentes para un grupo de estudiantes. Este sábado por la noche, en la zona de Parque Sarmiento, Buenos Aires, donde se realizó la fiesta, hubo Piñas, botellazos y robos a punta de pistola. La noche terminó con seis detenidos, dos internados por descompensación y un número aún no determinado de lesionados por cortes de vidrio.

En las redes sociales, los estudiantes denunciaron que en los episodios hubo barras involucrados y que todo terminó con al menos un muerto, lo cual no fue confirmado oficialmente.

Los alumnos secundarios ahora celebran no solo el "Último Primer Día" (UPD) de clases, al inicio de quinto año, sino también el "Último Último Día", al final. En esa ocasión, los de quinto festejan que terminan el colegio, y los de cuarto, que pasan a quinto.

Embed

El (UUD) de los estudiantes de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra se realizó frente a Tecnópolis, en los parques porteños Pioneros de la Antártida y Carlos Mugica, más conocidos como Parque Perón, por el barrio que los rodea. Pero el festejo de este año apenas existió: antes de las 2.30 ya habían arrancado las piñas y los botellazos, según pudo reconstruir Clarín en base al relato de varios testigos.

Una de ellos es una estudiante que prefiere mantener su nombre en reserva. "Llegué a la 1.30 del sábado. A eso de las 2 se empezó a llenar y arrancaron a tirar fuegos artificiales -recuerda-. En un momento, le daban a la gente, no sé si porque se cayeron las cañitas o las pusieron así a propósito". Cuando dejaron de tirar, empezaron las peleas.

"Se fue haciendo peor y como 20 chicos empezaron a tirarse botellas. Las revoleaban para cualquier lado y terminaban pegándole a cualquiera. Vi a una chica con toda la nariz rota, y a otra con la cabeza abierta. Escuché decir a un policía que habían matado a un chico y que lo dejaron tirado. Vi a hinchas de Platense y Argentinos Juniors", relata, una versión que también fue difundida en redes sociales.

Es que tanto por Instagram como por Twitter circularon capturas de mensajes de WhatsApp en los cuales se habla de 15 heridos y al menos un muerto. "Con respecto a lo que pasó ayer a la noche en el parque Perón, deseamos que aquellos que salieron heridos mejoren, y mandar fuerzas a la familia del fallecido. Es una pena todo lo que pasó", se publicó en historias de Instagram de distintas cuentas de estudiantes de quinto año.

b5X_Gnyjy_720x0__1.webp

Estos puntos fueron desmentidos por la Policía de la Ciudad. Desde esa fuerza sostienen que había agentes en el lugar en todo momento. El parte indica que "efectivos de la Comisaría Vecinal 12A se trasladaron a las 5.45 a la zona del Parque Mugica (...) luego de varios llamados al 911 que alertaban sobre la presencia de una gran cantidad de jóvenes que festejaban el último día del ciclo lectivo".

En ese reporte se indica a su vez que "fueron aprehendidas seis personas de 12, 15, 16 y 17 años por el robo de diez celulares, dos relojes de pulsera y 10 gorras deportivas bajo la modalidad arrebato". Y que cerca de la estación de servicio Shell de General Paz, entre Constituyentes y Balbín, "se registraron personas arrojando botellas y dos menores que se descompensaron", por lo que fueron internados.

En la causa interviene el Juzgado Nacional de Menores N° 2, a cargo del juez Gonzalo Oliver De Tezanos, en la Secretaría N° 5, de la jueza María Martha Halperin.

cG-H2QVos_720x0__1.webp

En las mismas capturas de WhatsApp entre estudiantes se habla de enfrentamientos entre barrabravas de clubes de fútbol de la zona. "Los de la barra de Argentinos contra los de Platense y después la barra de Defensores, Argentinos y Platense. A uno lo apuñalaron y lo mataron y al otro le abrieron toda la cabeza", indica esta versión, que no pudo ser confirmada oficialmente.

Otro estudiante que también se mantiene anónimo cuenta que le robaron el celular a punta de pistola. "Tipo dos de la mañana, un grupo empezó a las piñas y después a revolear botellas y sacar cuchillos. En un momento vimos a cuatro pibes con armas en la mano, corriendo a la Shell de la General Paz. Y después a otros cuatro saliendo de atrás de un árbol, que nos encararon. Uno me apoyó una pistola en la cabeza y me robó el celular. Se lo di y me volví a casa, re embroncado".

Este domingo el estudiante rastreó su celular, que apareció en La Paternal. "Por eso tiene sentido que haya habido barras de Argentinos. Además, vi a uno con camiseta de Platense con dos botellas corriendo a un pibe. Eso también explica por qué la Policía se fue. Los barras tienen mucha llegada a la gorra", denuncia el joven, a quien le llama la atención no haber visto agentes.