Fiebre mundialista: así viven Qatar 2022 los extranjeros del Alto Valle

Se acerca el inicio de Qatar 2022 y las calles del Alto Valle de a poco se van tiñendo de celeste y blanco. Sin embargo, no son solo los corazones argentinos los que laten al ritmo del Mundial en la región. Extranjeros de diversos países que actualmente residen en la zona van calentando motores para la gran cita del fútbol que tendrá lugar en el país de Medio Oriente .

El lugar de encuentro base fue la hamburguesería neuquina Flamas Burger Co (@flamasburgerco en Instagram), donde se pusieron la "10 de Messi" como anfitriones para que no faltara nada.

Buena onda entre los protagonistas, chicanas, apuestas, cábalas. Y el mismo sueño: levantar otra Copa del Mundo.

El que rompió el hielo fue Brian Gunglielmone, uruguayo oriundo de Salto que llegó a la Argentina en 1982 y contó como ve a la Celeste de cara al que muy probablemente sea el último Mundial de una generación que tantas alegrías le dio al pueblo charrúa.

"Lo veo bien. El punto a favor que tenemos es que es el último Mundial de varios jugadores que son muy importantes como los casos de Cavani y Suárez, a quienes noto muy afilados. Digamos que es la última ficha que tienen. Además tenemos muchos futbolistas en Europa que están jugando muy bien como Federico Valverde", destacó sobre el representativo del primer campeón mundial.

“Nadie quiere jugar contra nosotros. No se si somos favoritos, pero somos un equipo que nadie quiere cruzar. Hace poco cambiamos de entrenador, lo que significa un envión importante. No me animo a dar un pronóstico, pero se que la zona la vamos a pasar”, añadió esperanzado. Su pequeño hijo lo acompañó a la producción luciendo la camiseta "Argentina, porque nací acá y sueño con verla campeona del mundo".

Extranjeros Mundial (9).jpg Claudio Espinoza

Casualmente, Uruguay compartirá el Grupo H con Portugal, Ghana y Corea del Sur, los últimos rivales a los que eliminó en Copas del Mundo. "Va a ser un partido muy especial con todos los rivales, principalmente con Ghana por la manera en la que los eliminamos. Los partidos del grupo van a tener muchos condimentos, así que con mucha expectativa", manifestó al respecto.

Por último, se refirió al posible cruce con Brasil en octavos de final: “No me gustaría cruzarme con Brasil en octavos porque es una potencia y uno de los grandes favoritos a quedarse con el Mundial. Tiene un muy buen plantel. Pero lo cierto es que en el Mundial hay que ganarle al que sea”.

También estuvo presente Valeria Cassan, docente brasileña que se radicó en Neuquén en el año 2003 y se ilusiona con el hexacampeonato. No la tiene fácil en Neuquén por la rivalidad pero con su carisma la sabe sobrellevar.

"Es super difícil vivir un Mundial en la Argentina siendo de Brasil. Pero a la vez es super emocionante y apasionante porque en este país se viven los Mundiales de manera muy linda. En las calles por ahí tenemos que cuidarnos un poquito, pero podemos juntarnos y festejar igual. Nos estamos organizando con otros brasileños para ver los partidos, así que vamos a ver que sale", comentó con una sonrisa.

Extranjeros Mundial (1).jpg Claudio Espinoza

"Tenemos un muy buen equipo que va a ir por todo. Así que no se si no nos traemos el Hexa este año. Últimamente nos hacen acordar mucho el 7-1 de Alemania, todo lo que perdimos en Brasil. Estamos siempre con ese recuerdo latente y la verdad que ahora tenemos ganas de ganar ", expresó la pentacampeona acerca de las posibilidades del Scratch de volver a alzar la Copa tras veinte años.

Y no podía faltar un vigente campeón. Serge Zammito vivió casi toda su vida en Francia y en 2017 tomó la decisión de venir a vivir a la Argentina por amor. Conoció a su esposa en París y, tras muchísimos años compartiendo su vínculo en "La Ciudad del Amor", vino al país porque su mujer necesitaba retornar.

Un año después de su llegada a la Argentina tuvo la posibilidad de ver a su selección campeona del mundo en Rusia 2018. "Fue algo totalmente diferente porque a nosotros los franceses nos gusta el Mundial, pero yo siempre digo que me gusta más ver el Mundial en Argentina. Acá se siente mucho mas el ambiente mundialista. Yo soy de París y nunca he visto una fiesta como la que hacen acá. Ganamos la Copa dos veces en los últimos años, pero no fue la misma celebración que las que hacen acá", relató asombrado.

Extranjeros Mundial (2).jpg Claudio Espinoza

"Yo en el Mundial de 1998 estaba en París. Fue una fiesta muy grande por conseguir nuestro primer Mundial. Justo estaba con unos conocidos de Entre Ríos y la pasamos muy bien. No tuve la posibilidad de ir a ningún partido. Pero la realidad es a mi siempre me gusto ver los partidos por televisión. Lo disfruto más", diferenció a continuación.

Para cerrar, se refirió al posible cruce entre argentinos y franceses en octavos de final, el cual se dio en Rusia 2018 con triunfo por 4-3 ante los galos: "Argentina está en mi corazón igual que Francia. Estoy casado con una argentina y tengo una hija francesa que vive acá. Pero si tengo que elegir, me gustaría que gane Francia. Me encantaría que se nos de la tercera Copa. Igualmente, me encantaría que ambos lleguen lejos".

Entrevistas del mundial.mp4

Ausentes con aviso

Otros extranjeros que se coparon con la propuesta si bien no pudieron asistir al encuentro fueron Jordi, un reconocido periodista español Jordi Aguiar Burgos, radicado en Neuquén y súper futbolero que tiene "el corazón dividido" deportivamente hablando y con "mucho trabajo por el Mundial".

image.png

Y también la abuela croata Catalina Kniss (86 años), radicada en Cipolletti, que sueña con "otra final del Mundo".