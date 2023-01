Fiesta de la Confluencia: ¿cuánto sale alojarse en Neuquén?

En ese marco, comenzaron a incrementarse las consultas por alojamiento de personas que quieren decir presente en la ciudad del 14 al 19 de febrero o, al menos, en algunas de esas fechas en las que actuarán Choque Urbano, Trueno, Nicki Nicole, Q' Lokura, Lali, La K'onga, Las Pastillas del Abuelo, No Te Va Gustar, Wos, Airbag, Babasónicos, Abel Pintos, Lit Killah, YSY A, Duki, Diego Torres, María Becerra, Camilo, La Mosca Tsé-Tsé y otras agrupaciones y figuras locales.

En esos sitios, por caso, se puede encontrar -como barato-algún que otro monoambiente propuesto para cuatro personas por 16 mil pesos por día, o departamentos de un dormitorio, promocionado también para cuatro personas, por 17 mil, cerca de un shopping en la zona del alto. Más económico, por 15 mil pesos, en las inmediaciones del aeropuerto ofrecen una casa con cochera, aire acondicionado, wi fi y ropa de cama.

En hoteles cuatro estrellas, a través de los buscadores online, se pueden encontrar opciones de entre 232 mil pesos y 415 mil pesos por cinco noches para dos adultos y dos niños.

Las tarifas por persona en hostels, en tanto, oscilan entre los 16 mil y los 42.500 pesos más impuestos, para una estadía de cinco noches.

Las opciones que ofrece la ciudad son variadas, de modo que los viajeros podrán organizar su estadía de acuerdo a sus preferencias, a las condiciones en las que planifiquen su escapada y también a su bolsillo. Desde ya, pautar el alojamiento con antelación les permitirá ahorrar, si se tiene en cuenta la inflación y el habitual encarecimiento de los precios en la previa inmediata y durante el evento.

Turismo-en-la-ciudad.jpg Omar Novoa

"A partir de lo que generó la difusión de la grilla de la fiesta, empezamos a recibir consultas tanto a nivel local como nacional. Estamos trabajando con la Asociación de Agentes de Viajes para articular acciones y empezamos una campaña de promoción para internacionalizarla, aprovechando que este año están los pasos fronterizos abiertos para que puedan venir de Chile por motu propio o a través de paquetes turísticos", manifestó en diálogo con LMN, Hernán Santarelli, subsecretario de Turismo provincial.

¿Alcanzan las plazas?

El febrero del pasado, la Fiesta de la Confluencia convocó a más 1.200.000 personas en los 177 mil metros cuadrados tenía el predio de la Isla 132 donde se desarrolló el evento a lo largo de cinco jornadas. Eso generó un ingreso económico de 3.500 millones de pesos, por encima de los 2 mil millones estimados en un principio. Desde el municipio capitalino aseguraron que entre el 25% y el 30% de las personas que asistieron eran de otra localidad o de otra provincia y que la ocupación hotelera fue del 90 por ciento.

Con seis fechas a puro show, se espera que el 2023 supere esos números. En ese marco, desde hace tiempo comenzó una campaña para incrementar la infraestructura de hospedaje con el fin de poder responder a la demanda.

"Hay una necesidad en este sentido. En virtud de lo que produjo el anuncio de la Fiesta en redes y la cantidad de personas que vienen consultando, seguramente vamos a -por lo menos- duplicar los 14 mil turistas que vinieron el año pasado. El tema es cómo los distribuís porque no todos vienen a ver todo el evento. Algunos vienen por una o dos noches porque les interesa un artista en particular", analizó el funcionario, antes de adelantar que el los próximos días él y su equipo se reunirá con referentes de distintos sectores productivos "para ir viendo cómo recepcionar una corriente de turistas que excede el cupo de 4 mil plazas habilitadas, entre hoteles, apart hoteles, cabañas, hoterías y hostels". "Mañana lo haremos con la Cámara de Comercio de Neuquén (Acipan) y la semana que viene, con la Asociación Hotelera", precisó.

"Por otro lado, trabajamos junto al Ministerio de Turismo en la regulación de las plazas no formales. Creemos que, en número, igualan a las registradas. Por eso, estamos haciendo un trabajo para convencer a propietarios de departamentos de alquiler temporal con el fin de que se incorporen en la grilla de prestadores turísticos. Esto requiere inversión en seguridad e higiene más que nada. Lo que pedimos es que al menos se registren para poder avanzar con los trámites de habilitación. Esperamos que, cuando comience la Fiesta, podamos contar con un listado de alojamientos no habilitados, pero si registrados para que la gente al menos pueda ver que ese hospedaje existe", dijo y agregó que existe un link disponible con información actualizada para quienes deseen puedan acceder al listado de alojamientos formales.

"Queremos que el turista tenga seguridad, que no sea estafado y que contrate algo que no corresponde a lo que le dijeron que era. De cualquier manera, la habilitaciones no las damos nosotros, sino la Subsecretaría de Turismo provincial que regula la materia. Nosotros, los ponemos en contacto", aclaró.

fiesta confluencia parque central fanaticos

Al respecto, Santarelli remarcó: "Nuestra postura es que debemos trabajar con y para quienes están en regla: los habilitados. En caso de ser necesario, se articulará para habilitar antes del 14 de febrero a quienes ya hayan presentado su documentación y estén a la espera de la habilitación correspondiente. En relación a otro tipo de alojamiento no habilitado, nosotros no podemos promocionarla ni saltear los requisitos formales que establece la reglamentación. Conocemos, algunos casos de Municipios que en situaciones excepcionales y luego de haberse completado la oferta formal, han abierto listados de lugares para alojarse, que previamente las autoridades locales chequean, a los efectos de que la gente no quede en sus autos o plazas". "En caso de ser necesario se trabajará con la Municipalidad, como siempre se hace para todos los eventos", recalcó.

Cabe destacar, que la demanda de hospedaje que genera la Fiesta de la Confluencia también se canaliza en localidades del Alto Valle cercanas. Dentro de la provincia, Centenario ofrece 504 plazas habilitadas, dentro de las cuales 280 corresponde a campings. Plottier suma otras 322 plazas, estando 100 de ellas en campamentos. Senillosa-Arroyito aportan 181 plazas, mientras que El Chocón, 348.