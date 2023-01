Fiesta de la Confluencia: ¿qué requisitos piden para habilitar alojamientos?

En ese marco, desde hace tiempo comenzaron a desplegar un operativo para formalizar espacios de hospedaje, alcanzando en la actualidad unas 4000 plazas. No obstante, al estimar que las opciones no registradas igualan ese número, continúan redoblando esfuerzos para ampliar el listado con el aval de Turismo.

"Estamos haciendo un trabajo para convencer a propietarios de departamentos de alquiler temporal con el fin de que se incorporen en la grilla de prestadores turísticos. Lo que pedimos es que, al menos, se registren para poder avanzar con los trámites de habilitación. Esperamos que cuando comience la Fiesta podamos contar con un listado de alojamientos no habilitados, pero si registrados para que la gente al menos pueda ver que ese hospedaje existe", señaló, en diálogo con LMN, Diego Cayol, Secretario de Turismo de Neuquén.

"De cualquier manera, la habilitaciones no las damos nosotros, sino la Subsecretaría de turismo provincial que regula la materia. Nosotros, los ponemos en contacto", aclaró.

Al ser consultado por este medio, Hernán Santarelli, subsecreterio de Turismo provincial, subrayó en primer lugar que "la prioridad es trabajar con y para quienes están en regla: los habilitados".

Desde hace aproximadamente 9 años la oferta informal de alojamientos creció en Neuquén de manera exponencial. Los hoteleros aseguran que es competencia desleal.

"En caso de ser necesario, se articulará para habilitar antes del 14 de febrero a quienes ya hayan presentado su documentación y estén a la espera de la habilitación correspondiente. En relación a otro tipo de alojamiento no habilitado, nosotros no podemos promocionarla ni saltear los requisitos formales que establece la reglamentación. Conocemos, algunos casos de Municipios que en situaciones excepcionales y luego de haberse completado la oferta formal, han abierto listados de lugares para alojarse, que previamente las autoridades locales chequean, a los efectos de que la gente no quede en sus autos o plazas". "En caso de ser necesario se trabajará con la Municipalidad, como siempre se hace para todos los eventos", recalcó.

En ese contexto, el funcionario estimó que, dado los tiempos que llevan las gestiones y las inspecciones, no hay mucha posibilidad de que quienes aún no presentaron los papeles obtengan la habilitación plena para febrero. "Vamos a articular para agilizar los trámites de quienes lo hicieron para que puedan estar en regla para esa fecha", indicó.

No obstante, destacó el esfuerzo para dar respuesta a la demanda durante la fiesta y para ampliar la capacidad de hospedaje, tanto para el evento venidero, como para nutrir la oferta durante todo el año y celebraciones futuras.

Requisitos

Para registrar un espacio extra hotelero bajo la categoría casa o vivienda turística o bed & breakfast, hay que presentar una nota en el Ministerio de Turismo de Neuquén con la solicitud de inscripción del del titular. Cabe destacar que las viviendas únicas familiares no podrán ser propuestas.

Además, hay que acreditar la persona física o jurídica que hace la postulación y la titularidad del inmueble. En caso de no ser el propietario quien solicita la registración, presentar la autorización expresa del titular.

Es preciso, a su vez, dar cuenta de la inscripción como contribuyente del impuesto de Ingresos Brutos en Rentas de Neuquén y AFIP, constituir domicilio dentro de la provincia con correo electrónico y teléfono de contacto y ofrece un listado de 7 nombres de fantasía para el establecimiento, ordenados pro orden de prioridad.

El postulante debe contar, asimismo, con licencia comercial, seguro de responsabilidad civil comprensiva y presentar una memoria descriptiva del espacio, con planos y final de obra aprobados por autoridad competente y fotografías.

En caso que el establecimiento es alcanzado por el Régimen de Propiedad Horizontal será necesario una declaración jurada del titular del inmueble que dé cuenta que el Consorcio de Propietarios autoriza como Alojamiento Turístico Extrahotelero al inmueble, y que el mismo no posee impedimento alguno para ser comercializado bajo esa modalidad. También se deberá presentar el Reglamento de Copropiedad y Administración del edificio que corresponda.

Entre otras cuestiones, se deberá detallar las comodidades que ofrece el alojamiento, la cantidad de personas que se desempeñan en el mismo y entregar un informe técnico de seguridad e higiene.

De contar con instalaciones como piscinas, natatorios, o similares destinadas para los pasajeros se pedirá un certificado de idoneidad de los guardavidas, de acuerdo a la capacidad de la misma.