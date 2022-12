"Fiesta, locura y delirio": los portales del mundo hablaron de los festejos en Argentina

Los festejos por la llegada de la Selección Argentina al país, luego de ganar la Copa del Mundo en Qatar, no pasaron desapercibidos para los medios de todo el mundo, que no dudaron en reflejar lo vivido.

El diario The Sun de Inglaterra tituló: "We Arg The Champions", una mezcla entre la canción de Queen y el gentilicio argentino. Y describieron que "los campeones del mundo fueron bienvenidos como héroes, mientras miles desfilaron en las calles para ver el bus". La publicación fue acompañada con una foto aérea del Obelisco rodeado de hinchas.