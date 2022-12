Neuquén La Mañana Fiestas populares: similitudes y diferencias de las llegadas al país de Messi y Perón

Aldo Duzdevich







Inicio diciendo que lo que sucedido este 20 diciembre, a mi juicio, fue la mayor expresión de alegría popular en las calles que vivimos los argentinos, al menos en los últimos 100 años. Alegría absolutamente transversal política y socialmente. Allí estaban las rubias chetas de Barrio Norte, mezcladas con los pibes del conurbano profundo. Los que dan la vida por Cristina, con los votantes de Milei y la Pato. Todos abrazados a la bandera argentina rindiendo culto al nuevo Dios del Olimpo Argentino Lionel Messi.

Fue una expresión pura de alegría popular, que no cabe en las interpretaciones rebuscadas de los analistas y periodistas militantes de la grieta. Ni la nota de Pagina 12 “Gano el odio. Perdió la democracia” , porque los jugadores no fueron a la Rosada. Ni el comentario insidioso de La Nación “Alberto Fernández, el único presidente en la historia que no pudo recibir a un equipo campeón del mundo”. Le gente ni se enteró, y nadie en la calle estuvo pendiente de otra cosa, más que poder acercarse a los dioses que bajaban del Olimpo.

Dicho esto me voy a referir a estos dos hechos históricos que por edad me tocó vivir, arrancando por la primera enorme diferencia. En 1973 muchos jóvenes fueron a recibir a Perón con un arma en la cintura. En 2022 me agarró dolor de cintura pero de cargar a Valen, la más chica de mis cuatro nietos, lo que habla de lo bien y mucho que hemos evolucionado los argentinos.