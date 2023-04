Así, el ex vicegobernador y ex intendente accedió al primer lugar y, por lo tanto, asumió como diputado nacional en 2021, mientras que su compañera de la lista Violeta, la médica Luciana Ortiz Luna, se quedó primera en la lista de suplentes. Le siguieron los otros referentes del MPN que no triunfaron en la interna: el actual ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, y la actual ministra de las Mujeres, María Eugenia Ferraresso.